馮榕榕（Ruby） - 療癒配搭法 | 榕榕細語

馮榕榕（Ruby）
5小時前
　　自從大埔宏福苑火災發生後，整個香港氣氛變得沉重，每天看着新聞，心情難免陷入低谷。長期沉浸在悲痛中，對身心健康並無益處，從時尚角度，相信最溫柔、最即時的自我療癒方式，就是從日常打扮和小改變入手，讓柔軟布料、可愛配件成為拉自己一把的「安全繩索」。透過這些時尚小儀式，多少有助慢慢走出陰霾。

　　方案一：療癒系手袋掛飾＋Lucky Charm小物。挑選心頭好角色或動物公仔掛飾在最愛的手袋上，研究顯示可愛元素能刺激大腦釋放多巴胺，帶來即時愉悅和放鬆。 設定一個「安心手袋」儀式：出門必揹同一款袋，配固定幾個掛飾，讓大腦聯想「這個組合＝安全模式」，有效減輕外出焦慮。無論去超市或工作，這小動作都能像護身符般，悄悄撫慰情緒。

　　方案二：軟綿綿觸感單品，像被擁抱般溫暖。選擇棉質、羊毛或針織上衣、開襟衫或圍巾，心理學指出柔軟質地能降低皮質醇水平，模擬擁抱感，提供身心慰藉。在家預備一件「情緒披肩」，心情低落時披上，讓觸感先安撫身體，再慢慢平復思緒。尤其香港冬天微涼，這類單品不止舒壓，還實用保暖。

　　方案三：色彩療癒穿搭，用Pastel色系療心。融入粉藍、薄荷綠、薰衣草紫或奶油白等柔和色，色療研究證實這些清淡粉彩能舒緩神經，帶來寧靜與希望。試試簡單公式：粉藍針織上衣＋白牛仔褲＋粉色小掛飾，鏡中自己看起來更柔和，壓力自然減輕。日常通勤或居家，都能用顏色「重啟」心情。

　　方案四：可愛公仔＋家居時尚角落。將喜愛公仔集中床邊或梳妝枱，配迷你絲巾或小帽子，研究指可愛形象結合柔色有療癒力，能轉移注意力、促進放鬆。花10分鐘幫公仔「打扮」，這micro-styling像小創作，幫你暫離悲傷，找回輕鬆，是零門檻的居家療癒。

　　方案五：建立「情緒造型儀式」。設計「Bad day outfit」（鬆身針織套裝）和「Reset day outfit」（舒適連身裙＋愛外套），利用熟悉感提升掌控。花10分鐘換耳環、加頸鏈或換掛飾袋，這「打扮＝自愛」行為，是心理學認可的自我關懷法。長期養成，能讓時尚成為日常減壓夥伴。

　　傷痛需要時間療癒，但從這些時尚小改變開始，我們能一步步找回力量。穿上柔軟、掛上可愛，讓布料和色彩成為心靈的擁抱，下次出門不妨試試。

馮榕榕（Ruby）

更多文章
