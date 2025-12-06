譚紀豪 - 一滴水看世界 | 無名指

深秋的首爾黃葉紛飛，浪漫又蕭瑟。這次出差過來只停留48小時，難得周末晚上有空，聽說昌德宮開放夜遊，便去看看。未到6點來到宮門，說7點才可進場，便在附近蹓躂。路過現代及當代藝術博物館（MMCA），竟還未關門，原來周六6點後免費開放至9點，本期重點展覽是金昌烈（Kim Tschang-Yeul）的回顧展，居然被我撞上了可遇不可求的好運氣。



以「水滴畫家」聞名的金昌烈1929年出生，在美術學院求學時正值韓戰，這段經歷成為他畢生藝術創作的底色。水滴是戰爭創傷的視覺化表達，「它們像戰爭中的眼淚，凝固了所有恐懼與悲傷。」



他在1970年創作第一幅水滴作品《Événement de la nuit》，並在此後不斷深化這概念，從早期用自然物象折射情緒，發展到後來以精神符號傳遞哲思。之後他在水滴作品中注入大量漢字元素，有直接引用《千字文》，也有解構再排列的儒家典籍，更有將筆劃碎片化的呈現。他將漢字融入水滴畫作並非偶然，而是長期哲學探索與文化反思的延伸。他通過水滴的物象與漢字的意象結合，構建成一個冥想式的藝術世界。水和字是虛無與充實、自然與文化、消失與保存，這些都是超越文字的內涵。



既是回顧展，當然也包括水滴以外不同時期的創作，但水珠看多了，竟黏到腦海揮之不去。我帶一腦子水滴從MMCA走出來已過8點，發現自己竟忘了夜遊昌德宮的事。（IG︰@tamkeiho）



資深唱片人兼樂迷

譚紀豪