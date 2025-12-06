KellyChu - 惠康Market Place聯乘SMEG 儲印花換購「意式」餐具 | Executive日記

惠康及Market Place再次聯乘意大利頂級廚具品牌SMEG，分別推出「打造意式滋味」笑印活動及「美學新『煮意』」印花活動。凡於惠康購物每滿$60即可獲得笑印一個，集齊指定數量，即可於明年3月12日或之前以低至22折換購一共9款SMEG儲物盒及餐具！於Market Place、3hreesixty或Oliver’s the Delicatessen購物每滿$60亦可獲得印花一個，集齊指定數量，即可以低至19折換購SMEG儲物盒及烘焙系列！



為慶祝惠康80周年，聯乘SMEG推出嘅全球獨家特別版紅色小儲物盒，限量只有3000個，由意大利精心製造，專為保存咖啡及茶而設計，小巧可愛又實用。於惠康購物儲齊指定數量笑印即可換購；yuu會員亦可以yuu積分於指定日子換購，產品數量有限，換完即止，記得把握機會，盡早入手喇。



