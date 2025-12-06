KellyChu - 惠康Market Place聯乘SMEG 儲印花換購「意式」餐具 | Executive日記

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu
5小時前
生活 專欄
　　惠康及Market Place再次聯乘意大利頂級廚具品牌SMEG，分別推出「打造意式滋味」笑印活動及「美學新『煮意』」印花活動。凡於惠康購物每滿$60即可獲得笑印一個，集齊指定數量，即可於明年3月12日或之前以低至22折換購一共9款SMEG儲物盒及餐具！於Market Place、3hreesixty或Oliver’s the Delicatessen購物每滿$60亦可獲得印花一個，集齊指定數量，即可以低至19折換購SMEG儲物盒及烘焙系列！

　　為慶祝惠康80周年，聯乘SMEG推出嘅全球獨家特別版紅色小儲物盒，限量只有3000個，由意大利精心製造，專為保存咖啡及茶而設計，小巧可愛又實用。於惠康購物儲齊指定數量笑印即可換購；yuu會員亦可以yuu積分於指定日子換購，產品數量有限，換完即止，記得把握機會，盡早入手喇。

就業資訊日現場人頭湧湧。
KellyChu - 救生員轉跑道睇好前景 求職者讚選擇多 機管局青年就業資訊日 逾1500空缺人頭湧湧 | Executive日記
　　唔少年輕人鍾意周圍玩去旅行，加入航空業亦成為大家嘅優先選項。隨着機場三跑、T2大樓等新設施相繼落成，機場人力需求更是殷切，機管局昨起一連兩日舉辦機場青年就業資訊日2025，現場人頭湧湧，求職者絡繹不絕。香港機場管理局機場服務總監楊達榮話，今年資訊日有超過25個機場業務夥伴參與，提供超過1500個職位空缺。 　　楊達榮指，機場從疫情後約5.3萬員工，發展至今已有7萬人團隊，「隨着陸續嘅發展
5小時前
Executive日記
KellyChu - 麥當勞為災民麥麥送暖 3店免費供餐至明年3月 | Executive日記
　　大埔宏福苑火災發生之後，麥當勞已即時伸出援手，包括開放3間24小時營業嘅大埔區麥當勞（大埔墟、太和及昌運），為受影響居民及有關人士提供免費食物及飲品。麥當勞昨日宣布呢個措施將維持至明年3月初，網民大讚，多謝麥當勞雪中送炭，一路陪伴大家。 　　麥當勞表示，未來3個月，3間24小時營業大埔區麥當勞（大埔墟、太和及昌運）會繼續為受影響居民及有關人士提供免費食物及飲品至明年3月初，亦會一直與社會
5小時前
Executive日記