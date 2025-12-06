KellyChu - 救生員轉跑道睇好前景 求職者讚選擇多 機管局青年就業資訊日 逾1500空缺人頭湧湧 | Executive日記

唔少年輕人鍾意周圍玩去旅行，加入航空業亦成為大家嘅優先選項。隨着機場三跑、T2大樓等新設施相繼落成，機場人力需求更是殷切，機管局昨起一連兩日舉辦機場青年就業資訊日2025，現場人頭湧湧，求職者絡繹不絕。香港機場管理局機場服務總監楊達榮話，今年資訊日有超過25個機場業務夥伴參與，提供超過1500個職位空缺。



楊達榮指，機場從疫情後約5.3萬員工，發展至今已有7萬人團隊，「隨着陸續嘅發展，預計將來職位空缺會相應陸續增加」。佢指，航空業係一個講求長遠發展嘅行業，每個專業都有清晰晉升階梯，所以非常適合作為年輕人搵工時首選；今次資訊日嘅空缺包括飛機工程維修、保安、客戶服務及物業管理等，未來機場城市SKYTOPIA項目將有更多新工種引入，例如無人駕駛系統操作員。



求職者之中包括26歲嘅曉嵐，佢本身任職救生員，認為救生員工時較長，而體力勞動自己亦不太在行，更能勝任與人溝通交流，所以希望搵一份地勤接待嘅工作，目標時薪70至80元。佢睇好機場就業前景，有信心可以搵到合適工作，「我覺得因為還年輕，要找一份工作不難。但要找到一份自己做得長的工作就難，所以不會為搵工而隨便搵工做，都要搵個真正合適的職位才會工作」。



剛從日本回流嘅港人丁先生，曾在日本做酒店相關工作，回港後打算搵一份國際化，並可以發揮自己日語優勢嘅工作，目標月薪為1.8萬元左右。佢目前睇中兩間航司嘅地勤職位空缺。另一位莫女士因即將搬到東涌居住，打算搵一份時間彈性、可兼顧家庭嘅工作，並稱讚今次資訊日職位選擇多，且都好多都毋須工作經驗，認為要搵到一份心儀工作並唔難。小妹為各位求職者加油，希望大家新一年有份好工作。



KellyChu

