張諾 - 飢餓的渴望 | 任意行

在追求纖瘦的社會壓力下，很多年輕人都不敢正視身體真正的需要。梅麗莎．布羅德（Melissa Broder）的小說《Milk Fed》以獨特視角探討這個問題，帶領讀者踏上一段關於食物、信仰與愛的旅程。



瑞秋是住在洛杉磯的年輕女子，患有飲食失調症，她將卡路里計算視為自己的宗教信仰，每天嚴格控制飲食，生活在母親批評聲音的陰影下。她的午餐是無醬料的沙律，飯後甜品是限於45卡路里的凍乳酪，生活充滿計算與控制，而且長期在飢餓狀態中。



當瑞秋遇見在凍乳酪店工作的美莉後，她的世界開始轉變。美莉身型豐滿，卻生活得自然自在。米里無視瑞秋對低卡食物的堅持，為她的乳酪免費加上朱古力、糖漿，帶她吃中國菜，甚至邀請她參加安息日家庭聚會，享受豐盛的晚餐。這些看似簡單的善舉卻意義深遠，彷彿為瑞秋打開了新世界的大門，讓她經歷另一種生活方式，明白到原來保持纖瘦、控制體重並不是生命的全部，而自己是可以從別人批判的目光中奪回生活的話語權。



布羅德的筆觸既幽默又深刻，她筆下的食物描寫充滿感官魅力，捲餅像「裹在毯子裏的溫暖嬰兒」，意大利薄餅上的蘑菇彷彿能成為遮蓋自己的毯子。這些描寫不僅喚起讀者的食慾，更暗示着對愛與接納的渴望。有讀者在網上留言說，對瑞秋極端控制飲食的行為有很大共鳴，簡直是自己的寫照。



《Milk Fed》不僅是關於飲食失調的康復之旅，也是關於文化認同與性向探索的故事，它鼓勵讀者與內心最隱密的部分對話，讓自己容許渴望、容許我佔據自己的空間、容許我成為一個混亂卻又光彩奪目的生命。



張諾