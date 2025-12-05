Titus - 沙丘瀚戰——Tudor | 錶奇立異

還記得大學尾段時期，我買了人生第一部菲林相機，是一部現代做的即棄菲林相機。當時見很多朋友迷上復古風，我便想試試將日常點滴用菲林相機拍出來，看看效果怎樣。誰知媽媽第一個反應是：「現在科技發達，你反而買菲林相機，這是我們當年沒有選擇採用的啊。」結果，我跟媽媽討論了一整晚，最後連我自己也無法解釋為何又流行了菲林相機。最後只好笑說：「潮流嘅嘢，你識咩啊。」



自從復古風殺到，鐘錶行業也應聲而起。除了更多人留意古董錶，不同的新錶款也開始加入一些復古的元素。就在兩星期前，帝舵推出了全新的Ranger，功能簡單，沒有太花巧設計，卻傳承着帝舵的傳統美學標準，同時又帶着復古和軍事味道。今次推出的Ranger，分別有36和39mm，對某些人來說可能是偏細，但從經典角度來看，這個才是真正的男裝！



近年有一套很出名的大製作電影，就是Timothée Chalamet及Zendaya主演的《Dune》，相信看過後大家都對沙漠的印象更深刻了。而今次推出的Ranger最矚目，就是全新錶面顏色「沙丘白」（Dune White）。Cream white錶面平時見得多，但這個新顏色比cream white更深，與鋼錶殼造成顯眼的對比，很有個性。



對不少人來說，這只是一個新顏色，但原來手錶的設計靈感是來自你可能從沒聽過的一個比賽——達卡拉力賽（Dakar Rally）。Dakar Rally 是一個沙漠拉力賽，有人說是世界上最艱難的越野賽事，因為參賽車隊在穿越艱難的沙漠地形時，也要注意補給能力。每個賽段可長達12小時。而帝舵，正正就是這個非凡賽事的大會指定計時。



除了這個獨特且富有故事的新錶面顏色，錶殼的磨砂處理完美展現了Dakar Rally各車隊堅毅和不屈的精神。最重要的是，不論是鋼帶還是布帶，沙丘白面還是硬朗的黑面，售價還不到港幣3萬。我之前也多次提到帝舵前途一片光明，毫無疑問，這Ranger是一隻物超所值的daily watch。



Titus