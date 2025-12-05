郭志仁 - 她喜歡Banksy | 九宮格

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁
25分鐘前
生活 專欄
　　常說，沒有醜的人，只有懶的人，這句話放諸愛情世界，同樣適用。所謂「有心思」，即使沒有天分，也可以做功課補救。懶惰的追求者，該被淘汰出局。  

　　最近，娛樂界Y先生重遇已轉投金融界舊同事CC。當年兩人已有說不出的默契，只是時間未讓故事開始。十年後重遇，Y先生仍對她心動，第二日決定送上一份禮物，作為重遇的記念，希望女生睹物思人。  

　　究竟她現在喜歡甚麼？ Y先生把女生社交媒體帖文逐個細看，發現對方剛去了著名英國塗鴉藝術家班克斯Banksy的展覽，IG照片頻頻出現Banksy經典作品《氣球女孩》。大多數人相信，那個伸手抓緊氣球的小女孩，象徵希望與愛；但也有人演繹，女孩其實放手讓氣球離她而去，乘着風越飛越遠，象徵失去與別離。 

　　Y先生再三研究Banksy的畫作，最終選中一幅讓人心頭一暖的作品。一個小男孩放下平日最愛的蝙蝠俠與蜘蛛俠，改為拿起一個護士公仔。這是疫情時期誕生的創作，相信正是對前線醫護致敬。Y希望女生掛在辦公室或家中時，能想起那一份懂得欣賞、願意觀察的小心思。  

　　在重大時刻，最值得被記住的，永遠是那些站在最前線守護別人的人。正如每次火災，我們總會向在火光中逆行的消防員致敬。 

　　「捱夜又捱餓，真是非走不可，你也不肯垂垂頭和倦意講和。」群星—《真的英雄》

郭志仁

郭志仁 - 李天命的教誨 | 九宮格
　　記得當年在中大讀書，李天命教授的課堂非常受歡迎。選科時，大家鬥快報名，無法登記者，便乾脆「sit堂」，直接走入課室。那時候，他的課堂已經在一個不小的禮堂，卻依然座無虛席，不少學生索性坐在樓梯上。 　　李天命是一位哲學家，他常常將簡單的人生哲理融入新詩之中，亦出版過詩集《寒武紀》，讓人耳目一新。例如，有一首詩曾經安慰過一位因失戀而心碎的女同學。 　　李天命的《運動》寫道：「躍起之後
2025-11-28 02:00 HKT
九宮格