馮應謙 - 千鳥格的經典高雅 | 花樣男教授

花樣男教授
花樣男教授
馮應謙
21分鐘前
生活 專欄
　　朋友經常問我，怎樣穿才顯得高貴？當然，穿上一套筆挺西裝或訂製燕尾服固然高貴，但其實有更簡單的方法。只要選對某些布料和圖案，就能輕鬆展現貴氣。例如，我之前買了一條千鳥格紋西褲，出席一個主題演講時，根本不用穿西裝，只需配上一件白恤衫，已經夠隆重，完全應付場合需要。

　　千鳥格紋與規整的蘇格蘭格子或荷蘭的棉布格紋（Gingham check）不同。千鳥格紋是對稱但不規則的菱形圖案，以碎形四方構成，雙色織出來的布紋，排列像鳥翼或犬牙，所以英文稱為「Houndstooth」。常見的千鳥格紋是淺色和深色交錯，通常是黑白兩色。現代千鳥格紋起源於中世紀蘇格蘭，自然多數是羊毛製造。現在店舖賣的千鳥格紋外套（多見於女裝）和西褲也大多是羊毛，顏色選擇更多元，除了黑白，還有紅白、甚至藍白配色。

　　現代千鳥格紋已經成為高貴、優雅的象徵。最早把千鳥格紋發揚光大的，是Dior在1947年推出的New Look千鳥格女裝。現在你在Farfetch也可以買到Dior的千鳥格裙子、褲子、高踭鞋和手袋，這個圖案歷久常新。英女王伊利沙伯二世也經常穿黑白千鳥格大褸，歷史照片中還見過她穿水藍色千鳥格外衣。英國王妃戴安娜也曾穿過紅白千鳥格大褸。至於我自己，就穿着一條紅、黑、白三色變奏的千鳥格絨褲去演講，別具個人風格。

馮應謙

花樣男教授