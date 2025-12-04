Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何重恩 - 防患未然 | 重中之重

重中之重
重中之重
何重恩
5小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　特首在大埔世紀災難後審視各方面的情況，決定在支援和重建的關鍵時刻，必須放眼長遠，堅定前行，穩步推進社會的正常運作。故宣布原定於12月7日舉行的立法會選舉將如期舉行。

　　他指出如期完成選舉，是維護社會穩定的重要舉措，更是對災後重建工作的有力支撐。讓新一屆議員盡早履職，才能更快、更有效地推進各項重要工作。

　　防火事務過去一直屬於立法會的發展事務委員會或民政事務委員會的討論範疇，具體情況取決於每屆立法會的編制和議程安排。涉及的可能範疇，包括消防安全規定、註冊消防工程師制度、消防裝置、專業發展課程等。

　　近日有不少輿論提出，哪個部門應該問責，在香港地盤消防主要由消防處、屋宇署和勞工處共同承擔，各有不同的職責。消防處負責有關消防裝置、設備以及地盤防火措施的規定，根據《消防條例》（第95章）及相關指引（例如《建築工地的防火安全措施》通函）進行巡查。在涉及樓宇防火結構或建築工程相關的消防安全事宜時，屋宇署會進行監管和執法。 

　　勞工處則在巡查地盤消防條例方面，也擔當着重要的角色，主要集中在地盤的職業安全與健康（職安健）範疇。勞工處負責執行《職業安全及健康條例》及相關附屬法例。雖然消防處和屋宇署專注於「防火」本身，但勞工處則專注於因火災引致的「人員安全」。當中亦有責監督承建商進行風險評估，並實施適當的控制措施以減少火災風險對工人的威脅。

何重恩

最Hit
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
13小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
5小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
14小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
14小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
19小時前
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
2小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
15小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
18小時前
大埔宏福苑五級火｜律師會免費法律諮詢招逾400義務律師 周四起到過渡屋服務災民
社會
7小時前
更多文章
何重恩 - 世界品牌路、跨年演講 | 重中之重
　　當全城目光都專注在12月7日的立法會選舉，另一場年度品牌盛事已鐵定南遷到香港舉行。第三屆世界品牌路、跨年演講（2025年）將移師到香港文化中心2026年1月4日啟幕。這一由國際品牌科學院主辦、鳳凰衛視全球直播的年度品牌盛事，此前已在北京水立方成功舉辦兩屆，是次首度落戶香港，標誌着這一高端對話平台開啟了融合國際視野與中華文化的戰略升級。 　　本屆活動以「品牌與文化的深度融合」為核心主題，積
2025-11-20 02:00 HKT
重中之重