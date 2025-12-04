何重恩 - 防患未然 | 重中之重

特首在大埔世紀災難後審視各方面的情況，決定在支援和重建的關鍵時刻，必須放眼長遠，堅定前行，穩步推進社會的正常運作。故宣布原定於12月7日舉行的立法會選舉將如期舉行。



他指出如期完成選舉，是維護社會穩定的重要舉措，更是對災後重建工作的有力支撐。讓新一屆議員盡早履職，才能更快、更有效地推進各項重要工作。



防火事務過去一直屬於立法會的發展事務委員會或民政事務委員會的討論範疇，具體情況取決於每屆立法會的編制和議程安排。涉及的可能範疇，包括消防安全規定、註冊消防工程師制度、消防裝置、專業發展課程等。



近日有不少輿論提出，哪個部門應該問責，在香港地盤消防主要由消防處、屋宇署和勞工處共同承擔，各有不同的職責。消防處負責有關消防裝置、設備以及地盤防火措施的規定，根據《消防條例》（第95章）及相關指引（例如《建築工地的防火安全措施》通函）進行巡查。在涉及樓宇防火結構或建築工程相關的消防安全事宜時，屋宇署會進行監管和執法。



勞工處則在巡查地盤消防條例方面，也擔當着重要的角色，主要集中在地盤的職業安全與健康（職安健）範疇。勞工處負責執行《職業安全及健康條例》及相關附屬法例。雖然消防處和屋宇署專注於「防火」本身，但勞工處則專注於因火災引致的「人員安全」。當中亦有責監督承建商進行風險評估，並實施適當的控制措施以減少火災風險對工人的威脅。



何重恩