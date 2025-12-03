陸蕙華 - 飲食與情緒 | 營爆生活

近日社區發生的事故，牽動着大家的心情。面對壓力與悲傷時，身體常出現食慾改變。此時，我們可以有意識地選擇食物，透過關鍵營養素，從生理層面支持情緒平復。關鍵在於「腸腦軸」——腸道與大腦間的雙向溝通管道。飲食正是透過這條軸線，直接影響大腦中調控情緒的神經傳導物質平衡。



以下幾類營養素對穩定情緒有益：



‧複合碳水化合物（如糙米、燕麥）：能穩定血糖，避免因血糖過低引發的焦慮與情緒波動，是維持情緒平穩的基礎。



‧Omega-3脂肪酸（如三文魚、核桃）：作為天然抗炎營養素，有助減輕與壓力相關的大腦慢性發炎，營造穩定的神經內環境。



‧優質蛋白質（如雞蛋、豆腐）：提供製造「情緒穩定劑」血清素的原料「色氨酸」，從生化根源支持正向情緒。



‧益生菌（如無糖乳酪）：維持腸道菌群平衡，優化腸腦軸功能，對情緒健康有積極調節作用。



‧維他命B群（如全穀物、深綠色蔬菜）：是神經傳導物質合成中不可或缺的輔酶，幫助神經系統有效應對壓力。



‧抗氧化劑（來自各色蔬果）：能保護神經細胞免受壓力產生的自由基損傷，維護大腦功能。



另外，我們還可以採取簡單行動：建立 「定時定量」進食節奏以穩定血糖，優先選擇天然原型食物，並確保充足水分攝取，為情緒穩定打下生理基礎。



若情緒或飲食困擾持續，請務必主動尋求營養師與心理專業人員的協助。



陸蕙華