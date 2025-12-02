林靜 - 從常用右手轉左手 | 紅棉樹下

你是否曾感到生活被無形的框架束縛？每天重複着相似的軌跡，內心卻渴望不同的風景？最近，一條網上短片深深觸動了我——多項研究顯示，慣用右手的人，只要嘗試用左手做一些小事，如左手刷牙、左手開門等，然後增加難度，嘗試畫畫、寫字等，即使起初有不舒適感，只要持之以恆，就會有驚人的得着。



用非慣用手做事，原來可以刺激平日少用的一邊腦袋。眾所周知，左腦管理性思維，右腦善於文化藝術等具體事務，常用右手者轉用左手，研究結果發現，會刺激左右腦之間組織加強聯繫，結果同時提升左右腦的功能，令人在處理難題時，能夠提升25%的創新解難力！



研究又指，常用右手轉用左手，由簡單事情起步，逐漸加深難度，持之以恆，可以不斷提升思維和決策力，猶如跑馬拉松般辛苦，但若堅持不放棄，對健康大有裨益。



正如我們太習慣活在別人的期待裏：求安穩、守本分、隨波逐流。社會無形中為我們劃定了「應該走的路」，於是我們收起羽翼，在舒適圈裏日復一日。但你可曾想過，那些改變世界的創新，往往都始於某人決定「不走尋常路」？



突破自己，不一定要驚天動地。也許是學習一門新技能，儘管起步笨拙；也許是挑戰一項運動，哪怕渾身酸痛；也許是轉換職涯跑道，即使前途未卜。正如影片中的主角，他的行動或許微小，卻勇敢地跨出了框架。



林靜