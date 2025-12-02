曾安業 - 災難中的人性光輝 | 安業興邦

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

上星期發生的大埔宏福苑大火，無疑是一場令全港市民感到痛心的悲劇。這場大火不僅奪去了多條寶貴生命，也令許多家庭喪失親人，成為一場沉重的社會傷痛。然而，正如每次面對危難時一樣，這次事件再次彰顯了香港人團結一致、堅毅不屈的精神，以及人性中最美好的一面。

　　大火發生後，消防員奮不顧身衝入火場，冒着生命危險救出受困居民，其中一位消防員更為此殉職。有獲救的市民接受傳媒訪問，盛讚消防員「真係用條命嚟救我哋」，他們在濃煙和烈燄中逆行的背影，讓我們明白到甚麼是真正的無私奉獻。

　　除了消防員外，我們還看到社會上不同持份者挺身而出——市民和小商戶自發組織援助隊伍，運送物資到災區；傳媒工作者通宵達旦，為市民提供最新的資訊和災情報道；不少大企業亦迅速作出反應，提供資金和資源，設立支援計劃，幫助受災家庭渡過難關。至於特區政府則牽頭成立「大埔宏福苑援助基金」，先投入三億元資金，再募集社會各界的捐款，為災民提供即時支援以外，同時亦會用於災後援助工作。

　　然而，在感動之餘，我們也不能忽視對事件的反思。特區政府表明，已經組成工作組調查今次宏福苑大火的刑事責任。在事件當中，我們可以看到不少異常情況，例如棚架圍網阻燃能力不足、工程公司用易燃的發泡膠封閉窗戶，以及警鐘似乎未能正常運作等，這些事項都需要盡早釐清和追責。

　　更重要的是，我們需要進一步正視本港舊樓維修情況。特首亦因此成立了另一個工作組，研究應該如何強化規管制度，檢討是否需要修訂法例，確保將來這些不幸事件不再發生。

　　香港是一個高度發展的城市，但也同時面臨着大量物業老化，如何避免類似的悲劇重演，將是今後社會各界需要共同努力解決的課題。

　　最後，我希望借此文向事件中的逝者致以深切的哀悼，並祝願傷者早日康復。同時，我們也希望受事件影響的家庭能夠早日走出傷痛，重建生活。願我們珍惜當下、珍惜彼此，共同攜手面對未來的挑戰，但願這份人性光輝，讓香港可在風雨中依然堅立不倒。

曾安業

