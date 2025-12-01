盧健生 - 判斷標準 | 跨晒界

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

盧健生
7小時前
　　網上有一篇《馬斯克為甚麼總能打敗其他人？》的文章，是紅杉資本合夥人Shaun Maguire對世界首富馬斯克（Elon Musk）做事法則深度分析的訪談內容。Shaun的背景不簡單，他當年在SpaceX不被投資界看好時，憑藉非凡洞察力，力排眾議決定投資，最後一戰成名。

　　文章第一點，馬斯克不是一個人在戰鬥，而是一個精密協同，由20位核心人物組成的系統。他們與馬斯克共事超過十年，非常了解馬斯克想法，在某些情況下毋須請示就能按他的思路行動，而且清楚知道甚麼時候需要請示決策，甚麼時候可以獨立處理。這種默契需要至少十年才能建立，這個運作方式的優勢，其他矽谷企業家無人能及。

　　第二點，馬斯克的人才體系有兩個極端，若你真有能力，就會有火箭般的晉升速度，但搞砸一次就玩完，對失敗零容忍。這機制創造了強大的自我篩選效應，因為這種晉升速度，在任何其他地方都不會得到，這就建立了一種難以置信的忠誠度，配合慷慨的薪酬激勵，最終留下的就是最頂尖的1%，他們是真正驅動一切的人才。

　　Shaun提出一個精妙的認知框架，在數學等智力領域，大約可分為15個層級，從頂尖大學數學博士到百年一遇的數學家，關鍵在於這是一個單向透明的系統。甚麼意思呢？高水平的人可在30分鐘對話內，精確判斷對方在哪個層級（誤差不超過一兩級），但低3個層級以上的人，基本區分不了更高層級之間的差異。舉例說，高中數學老師對所有SAT數學拿800分的學生，看來都差不多，但他們之中，有人會成為菲爾茲獎（數學界諾貝爾）得主，有人卻只是普通頂尖大學畢業生。

　　這對投資人來說，就是核心能力，因為Shaun的主要工作，就是評估人和天賦，特別是在最早期階段。能夠理解人才的層級差異，這是絕對的超能力。

　　Shaun曾與100位頂尖數學家，共度一個月，其中包括兩位菲爾茲獎得主和一位當年獲獎者，幾十個研究生整天在一起，美國學生和法國學生在競爭，他們瘋狂好勝，完全不是一般人對數學家的刻板印象。他在DRW貿易公司實習時，同事是3次Putnam數學比賽冠軍、3次國際奧林匹克數學金牌得主，後來成為麻省理工終身教授。

　　經常接觸牛人這些經歷，價值在於你見識過0.001%的人是怎樣的，你的判斷標準就永遠改變了。可見這個世界，有見識是多麼的重要！

視覺科技CEO
盧健生

