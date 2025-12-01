朱小新 - 香港火災與內媒新契機 | 北漂見聞

大埔宏福苑火災死傷慘重，讓香港再度成為國際關注焦點。然而，耐人尋味的是，今次內地傳媒對宏福苑火災的報道，卻出奇地「勤力」。



據筆者粗略觀察，不僅央視、《人民日報》、新華社等中央級媒體均有持續報道，非官方的全國性媒體，如財新、第一財經、21財經，以及地方性傳媒，如南方周末、北京日報等，亦迅速跟進，頻繁更新相關資訊。



數量上，筆者平日關注較多的財新及第一財經，相關報道均有超過十幾篇；21財經則用滾動更新的形式，呈現事件發展，累積有幾萬字。內容上，第一財經的報道除了有《兩問XXX》這類近年罕見的標題形式， 更派駐港記者直擊現場；財新的報道則偏重分析，訪問不同專家學者解讀火災為何蔓延迅速、高空救火的難點，深入探討是否應歸咎於竹棚。



對突發事件實地調查、多維度分析的報道方式，在香港傳媒屬於指定動作，但近年來在內地已逐漸絕跡。出於「維穩」考慮，如今內地每逢重大天災人禍，內地傳媒不是要等官方「權威」發布，就是只能轉載官媒通稿，又甚至是被要求不得報道；已發布的稿件仍有機會被刪除。



今次意外發生在資訊高效流通、新聞相對自由的香港，在國家體系中雖屬於境外但仍是一國，既息息相關又不直接涉及地方利益，給了內媒難得的發揮空間。而從另一個角度，事件在內地充分報道，對內媒或許也是新契機，讓內地官員及民眾清晰地看到，災難過後不封鎖訊息不會亂，讓傳媒發揮作用更有利於民眾守望相助，政府亦能更積極動員企業、各類社會團體，齊心協力協助災民重建家園。



北京拼搏港青

朱小新