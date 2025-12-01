張諾 - 哀樂祭亡魂 | 任意行

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾
7小時前
　　火光撕裂黑夜，百餘靈魂在煙火中消逝！此刻，人類的語言顯得蒼白，唯有音樂，超越言語的慰藉，承載如此沉痛的哀思。且讓巴赫的聖詠與莫扎特的安魂曲，為這無言的悲慟築一座聲音的紀念碑。

　　巴赫的《O Herre Gott, dein göttlich Wort》（世人常稱之為《Oh Lord, Lord Mercy on Me》），是一首管風琴曲，裝飾音點綴的聖詠旋律，如同自天而降的微光，緩緩垂顧人間；而低音部以慢一倍速度精準追隨，宛若大地對天堂的虔誠迴響。這「旋律卡農」是巴赫的神學隱喻：神聖憐憫與人間苦難在時空中對話。今夜，讓這旋律流淌於大埔的夜空，每一個音符都似在說：願主的憐憫，如這綿延不絕的聲部，接引你們穿越烈焰，抵達永恆的寧靜。

　　若巴赫是虔誠的確信，莫扎特的《安魂曲》則是對死亡最深切的凝視。〈淚經〉（Lacrimosa）中那顫動的音符，彷彿災難中驚惶的心跳；〈落淚之日〉（Dies Irae）的雷霆萬鈞，恰似無情火舌吞噬生命的駭人景象。然而莫扎特在生命盡頭譜寫的，不只是審判的恐懼，更是安息的盼望。〈求主賜他們永恆安息〉（Requiem Aeternam）的合唱，是眾人為逝者獻上的集體禱告——願這些被逼太早啟程的靈魂，在樂聲中得着平靜。

　　就讓這兩首哀曲撫平驚惶的創傷，安撫逝者之魂，慰藉在生人的心。

張諾

