KellyChu - 「麥麥送暖」慰宏福苑居民 3分店免費餐飲至下周日 | Executive日記

KellyChu
7小時前
　　香港麥當勞自上星期四開始，於大埔區3間24小時營業嘅分店（大埔墟、太和及昌運），為受火災影響嘅宏福苑居民提供免費食物及飲品，並到各個中心送上早餐給暫宿人士，為大家「麥麥」伸出援手。香港麥當勞昨天宣布，3間分店會繼續為受影響居民及有關人士提供免費食物及飲品至本月7日。

　　除了延長供應免費餐飲安排，香港麥當勞表示，過去幾天已透過社會福利署向大埔災民送上2000份早餐，未來一周亦會繼續到各中心送上早餐，在這個艱難時刻給予一些關懷及支持，又指詳情會不時更新，敬請大家留意，祝願各人平安。

　　網民留言多謝麥當勞繼續為災民送上一絲暖意，其中亦有人說多謝麥當勞為前線消防員送上朱古力熱飲，一名自稱係小義工嘅市民指：「災後第二天早上，忙着搬物資來往動物站，身心累透時，得到麥當勞的熱朱古力及包，內心真的甜了，立刻忍唔住講了一句Ba ba ba ba ba。多謝麥當勞叔叔。」

