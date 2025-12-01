李夢 - 藝術療傷 | 在島上讀書

大埔5級火災，全城哀痛。逝者安息，生者堅強，說來容易，做到何其難也。當眼淚止不住，當語言變得蒼白，我們從哪裏找到心之依靠，找到活下去的力量？



這些天，翻看許知遠的《十三邀》，是他與一眾藝術家、作家或媒體人的對話錄。讀到與作家白先勇和作曲家坂本龍一的兩篇訪談，心有戚戚。白先勇的訪談取名「我寫作是想把人類心靈中無言的痛楚，轉化成文字」，細述他如何傾盡半生推廣中國古典文學戲曲，更難得的是，在訪談後半部分，白先勇談及自己的性向以及因此遭遇的嘲諷甚至孤立。面對難以言說的痛，作家用筆紙表達、抒發，以文字建構一重暫避喧囂的小世界，讓自己，也讓同樣親歷悲痛的人們走進來，紓解、療傷。



音樂，亦是同樣。坂本龍一在患癌後接受許知遠訪問，談及創作電影配樂的經歷，分享他與音樂的至深牽絆。日本福島核事故後，坂本龍一前往災區，在學校禮堂演奏，並用一架被海嘯摧毀的鋼琴創作樂曲，提醒人們謹記敬畏自然。當年福島不少居民聽著坂本龍一的琴音才能入睡，這又何嘗不是藝術療癒的另一例證？



由此兩個故事，回答文章開篇的問題。巨災之後的我們，幸好還有藝術，可以依傍，可以慰藉。



李夢