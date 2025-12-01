Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢 - 藝術療傷 | 在島上讀書

在島上讀書
在島上讀書
李夢
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　大埔5級火災，全城哀痛。逝者安息，生者堅強，說來容易，做到何其難也。當眼淚止不住，當語言變得蒼白，我們從哪裏找到心之依靠，找到活下去的力量？

　　這些天，翻看許知遠的《十三邀》，是他與一眾藝術家、作家或媒體人的對話錄。讀到與作家白先勇和作曲家坂本龍一的兩篇訪談，心有戚戚。白先勇的訪談取名「我寫作是想把人類心靈中無言的痛楚，轉化成文字」，細述他如何傾盡半生推廣中國古典文學戲曲，更難得的是，在訪談後半部分，白先勇談及自己的性向以及因此遭遇的嘲諷甚至孤立。面對難以言說的痛，作家用筆紙表達、抒發，以文字建構一重暫避喧囂的小世界，讓自己，也讓同樣親歷悲痛的人們走進來，紓解、療傷。

　　音樂，亦是同樣。坂本龍一在患癌後接受許知遠訪問，談及創作電影配樂的經歷，分享他與音樂的至深牽絆。日本福島核事故後，坂本龍一前往災區，在學校禮堂演奏，並用一架被海嘯摧毀的鋼琴創作樂曲，提醒人們謹記敬畏自然。當年福島不少居民聽著坂本龍一的琴音才能入睡，這又何嘗不是藝術療癒的另一例證？

　　由此兩個故事，回答文章開篇的問題。巨災之後的我們，幸好還有藝術，可以依傍，可以慰藉。

李夢

最Hit
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
8小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
10小時前
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
2小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
17小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
7小時前
03:01
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 有單位結構損壞較嚴重
突發
9小時前
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春 舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
大埔宏福苑五級火｜謝安琪出嫁前住宏福苑：承載整個青春  舊同學好鄰居離世「無法言喻的沉重」
影視圈
10小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
17小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
2025-11-30 09:00 HKT
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
00:25
大埔宏福苑五級火︱柴灣地盤工邊食煙邊拆棚網 目擊者斥「誇張」：風頭火勢都唔識避一避
社會
15小時前
更多文章
《在地餐桌小旅行》書封。
李夢 - 舌尖上的香港 | 在島上讀書
　　近讀非凡出版《在地餐桌小旅行》，從飲食說開來，不說鮑翅燕窩帝王蟹，只說街邊巷尾的經典味道。邊讀，邊想起童年時的滋味，記憶翻湧，歷歷如在目前，溫煦而美好。 　　本書作者黃可衡與繪者mujiworld，雖說成長背景和經歷不同，卻同樣傾心於香港道地美食以及美食承載的點滴記憶。從上環文化士多到石硤尾的米舖，從茶果嶺西多士到坪洲麵包店的芝麻餅，兩位作者行走於香港十八區，從那些默默服務街坊數十年的老
2025-11-24 02:00 HKT
在島上讀書