Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮榕榕（Ruby） - 衣物除味有法 | 榕榕細語

榕榕細語
榕榕細語
馮榕榕（Ruby）
6小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　這場發生在大埔宏福苑的嚴重火災，全香港人無不深感悲痛。令人動容的是，自火災發生以來，來自各界的慈善團體和香港市民展現了無比的慷慨與團結精神。短短幾天內，捐款金額已達數億港元。無數市民也踴躍參與，不僅捐款，更奉獻時間與物資，展現出香港人齊心協力的社會責任感與同理心，這股愛心力量成為災區居民最溫暖的支柱。

　　雖然物資暫見充足，住在臨時庇護中心的居民生活上仍面對種種生活困擾，包括火災濃煙所殘留氣味帶來的影響。四散的煙霧不僅污染空氣，使衣物和生活空間長時間帶有刺鼻氣味，對身體和心理多少也構成負面影響。

　　針對煙味衣物的處理，建議先將受污染的衣物密封於塑膠袋內，防止氣味蔓延至其他衣物。衣服宜放置於戶外陽光充足處晾曬，利用紫外線和風力自然分解煙味化合物。浸泡於白醋與小蘇打混合溶液中，能有效中和異味，洗滌時加入額外漂洗步驟則有助於清除殘留污物。鞋類可用小蘇打粉吸味，同時保持通風避免潮濕生霉。如能使用空氣淨化設備，最好是帶HEPA或活性碳過濾功能的款式，對於淨化室內空氣效果顯著。專業的煙火災後清潔與除味服務，亦是需要更深層清理的一個選擇。

　　在心理層面，煙霧中有害物質對身體造成的影響不可小覷，許多居民可能面臨焦慮、恐懼及失眠等問題。積極尋求心理健康輔導，參與庇護中心舉辦的互助支持小組，有助紓解情緒。日常穿着柔軟舒適的天然纖維衣物，不僅帶來身體上的舒適感，心靈上也能起一定作用，棉質或羊毛的毛衣與圍巾如同溫暖的擁抱，對安撫緊張與不安不無小補。

　　住在大埔區的居民，這段日子建議可用圍巾或手帕折疊多層疊加於N95口罩之上，提高空氣中細顆粒的過濾效果。速乾棉質T恤適合多次換洗，並可作為枕頭、包袱簡易使用，厚重的牛仔褲或耐磨棉鑽布長褲則提供良好的保護屏障。

　　香港人在災難面前展現出的互助精神，實在令人敬佩。讓我們共同以這顆心支持受影響居民，將心底的同情轉化為具體行動，陪伴他們渡過難關。

馮榕榕（Ruby）

最Hit
網上圖片
大埔宏福苑五級火｜菲傭火場中緊抱3個月BB 肉身守護數小時 留醫 ICU未脫險
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火︱新抱哭訴老爺最後一刻 廁所內濕棉被裹身手握身份證：佢驚家人搵唔到
社會
9小時前
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 火警鐘失效 棚網初步達阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五級火．持續更新｜增至128死79傷 政府18區設弔唁處 工程公司3負責人涉誤殺獲准保釋
突發
12小時前
宏福苑樓價恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 因短期內不會有成交
宏福苑樓價恐「歸零」？ 按揭業界澄清僅暫停估價 因短期內不會有成交
樓市動向
2小時前
大埔宏福苑五級火｜單親媽泣訴家園被毀 契媽契爺葬身火海 ：我可以做啲咩？
突發
10小時前
大埔宏福苑五級火｜香港紅十字會籌善款逾$7,000萬 200張床褥運庇護中心
社會
6小時前
周日閉門作賽 非只限出賽馬主出席
周日閉門作賽 非只限出賽馬主出席
馬圈快訊
19小時前
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 與兒子美國見面身心疲累？ 獲新抱捱夜做一事：真的要好好的做人
影視圈
12小時前
大埔宏福苑五級火｜3工程公司負責人涉誤殺獲准保釋候查  12月上旬報到
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火︱18區每區設弔唁處 11.29至12.1供市民簽署弔唁冊（附地點）
社會
9小時前
更多文章
馮榕榕（Ruby） - 穿童裝不是幼稚病 | 榕榕細語
　　在當今時尚界，一股有趣的潮流正在興起：穿起童裝部門的服飾，150至160cm的中童尺寸，打造貼身且有Crop Top感覺的穿搭。這種以童裝為靈感，但為成人設計的風格，不僅色彩鮮明充滿童趣，更在成人世界中營造一種年輕與自在的時尚態度。 　　說到這樣的品牌，當然不能不提享譽國際的意大利Moschino。1983年由Franco Moschino創立，品牌一直以其充滿戲謔與超現實的設計聞名。從
2025-11-22 02:00 HKT
榕榕細語