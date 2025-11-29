馮榕榕（Ruby） - 衣物除味有法 | 榕榕細語

這場發生在大埔宏福苑的嚴重火災，全香港人無不深感悲痛。令人動容的是，自火災發生以來，來自各界的慈善團體和香港市民展現了無比的慷慨與團結精神。短短幾天內，捐款金額已達數億港元。無數市民也踴躍參與，不僅捐款，更奉獻時間與物資，展現出香港人齊心協力的社會責任感與同理心，這股愛心力量成為災區居民最溫暖的支柱。



雖然物資暫見充足，住在臨時庇護中心的居民生活上仍面對種種生活困擾，包括火災濃煙所殘留氣味帶來的影響。四散的煙霧不僅污染空氣，使衣物和生活空間長時間帶有刺鼻氣味，對身體和心理多少也構成負面影響。



針對煙味衣物的處理，建議先將受污染的衣物密封於塑膠袋內，防止氣味蔓延至其他衣物。衣服宜放置於戶外陽光充足處晾曬，利用紫外線和風力自然分解煙味化合物。浸泡於白醋與小蘇打混合溶液中，能有效中和異味，洗滌時加入額外漂洗步驟則有助於清除殘留污物。鞋類可用小蘇打粉吸味，同時保持通風避免潮濕生霉。如能使用空氣淨化設備，最好是帶HEPA或活性碳過濾功能的款式，對於淨化室內空氣效果顯著。專業的煙火災後清潔與除味服務，亦是需要更深層清理的一個選擇。



在心理層面，煙霧中有害物質對身體造成的影響不可小覷，許多居民可能面臨焦慮、恐懼及失眠等問題。積極尋求心理健康輔導，參與庇護中心舉辦的互助支持小組，有助紓解情緒。日常穿着柔軟舒適的天然纖維衣物，不僅帶來身體上的舒適感，心靈上也能起一定作用，棉質或羊毛的毛衣與圍巾如同溫暖的擁抱，對安撫緊張與不安不無小補。



住在大埔區的居民，這段日子建議可用圍巾或手帕折疊多層疊加於N95口罩之上，提高空氣中細顆粒的過濾效果。速乾棉質T恤適合多次換洗，並可作為枕頭、包袱簡易使用，厚重的牛仔褲或耐磨棉鑽布長褲則提供良好的保護屏障。



香港人在災難面前展現出的互助精神，實在令人敬佩。讓我們共同以這顆心支持受影響居民，將心底的同情轉化為具體行動，陪伴他們渡過難關。



馮榕榕（Ruby）