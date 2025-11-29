譚紀豪 - 睇廣告坐免費飛機？ | 無名指

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚紀豪
6小時前
　　關於站立飛行的可能性，已討論了近20年，隨着廉價航空越來越普及，「站著飛」不時再被提起。近日又有一張飛機企位模擬圖受到關注，有網民@了多年來支持直立飛行的Ryanair，而這間歐洲最大廉航更公開回應了帖文：「我們才不會提供耳機！」原來圖片中所有乘客都戴着耳筒，出名甚麼都要額外收費的Ryanair索性cheap到底，幽自己一默。

　　航機上的直立式座椅（vertical seat）其實是有「座位」的，只是櫈面較窄並向下傾斜，可靠着椅背「半站立地坐着」，據說這個設計可以節省機艙內20%空間，也就是說票價有可能打8折。站全程只便宜一點，值得嗎？正反雙方辯論了多年，但全球相關航空部門卻從未批准過客機安裝企位營運。最近有風聲說2026年將有幾間航空公司開啟站立模式，也不知是真是假。

　　空中交通普及，票價亦越來越便宜，世界各地都不乏機場稅比短途機票貴的例子。不過低處未算低，廉航扭盡六壬降低成本，收費項目層出不窮，行李尺寸和重量都算到盡，亦不止一次討論過「肥人附加費」的可操作性。

　　當你以為他們已經技窮，最近竟有新招傳出，有人（也不知是廉航職員還是一般網民）建議把機艙當成電視台，航空公司收取廣告，強制給乘客播放，像安全示範短片一樣必須觀看。此舉若能實施，定能大幅降低票價，甚至真的像電視台一樣完全免費。只是這個想法牽涉面甚廣，航機跨國飛行更要符合兩地法規。若站立飛行也要花20年以上才能通過，「睇廣告坐免費機」大概率是遙遙無期。（IG︰ @tamkeiho）

資深唱片人兼樂迷
譚紀豪

