李純恩 - 看山之樂 | 好好過日子

這日與朋友聊天，說到「智者樂水，仁者樂山。」問我是喜歡水還是山？我說只要不是窮山惡水，山水我都喜歡。



所謂「智者樂水，仁者樂山」，意思是智者喜歡水的靈動而仁者喜歡山的穩重。這種分法太簡單，適宜頭腦簡單的人朗朗上口。有邏輯一點思考，喜歡水的人也可以喜歡山，反之亦然，根本跟甚麼仁呀智呀沒有關係，純屬個人喜好。但如果一定要二者選其一，那我會選山。



一年四季，山中景色分別很大，加上各種天氣，山景也隨之變化。山中有花草樹木，有各種鳥獸，所見可以每天不同，新鮮感也層出不窮。山中也有水，有山澗有飛瀑，與環境混然一體，交織出來的聲音和畫面也特別動人。這也是中國畫家畫山水，多數都在畫山景的原因。山裏畫面太豐富。



國畫家黃賓虹喜歡畫山，他到過許多名山寫生。但他畫出來的山有自己一套，跟本來的山貌都不大像。他解釋說，畫山水，要「從真山水面目中寫出性靈」來，最重要的是「意境」：「吾人惟有看山入骨髓，才能寫山之真，才能心手相應，益臻化境。境非獨謂景物也。喜怒哀樂，亦人心中之一境界。故能寫真景物、真感情者，謂之有境界，否則謂之無境界。」



這說的雖是書畫藝術的道理，但用在樂山看山的意境上，也一樣說得通。山不但穩重，更重要的是山林中有生生不息、千變萬化的生機，喜歡山林的人，必會仔仔細細把山裏的妙處看入骨髓，印在心裏，其樂無窮。



李純恩