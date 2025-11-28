Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥華章 - Ben哥私房菜 | 玫瑰人生

玫瑰人生
玫瑰人生
麥華章
3小時前
　　查小欣於家中設飯局，宴請一眾友好，席上客有《頭條日報》老總KY、名食府卅二公館總廚李文星及太座、建行亞洲市務營銷主管Iris、九龍倉企業傳訊主管Agnes、國際紀錄片製作人Winnie及夫婿Edward，筆者與女友亦有幸叨陪末座。飯局精彩之處是由小欣姐的夫婿阿Ben哥親下廚大顯身手，其精湛烹調令大家吃到舔舔脷，均豎起大拇指讚賞不已，咸認為以此水準大可開設私房菜館也！

　　小欣姐固然蜚聲娛樂圈，其夫婿李學斌（Ben）亦聞名廣播界，曾擔任港台及新城節目主持。不說不知，Ben哥於電影配音及電視廣告擔綱旁白方面亦甚有成就，曾為李小龍及劉德華配音，而瑞士手錶鐵達時於80到90年代的著名電視廣告系列名句「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」，以及國泰航空80年代電視廣告的經典旁白「翱翔萬里，神采飛揚」均出自Ben哥之口，由他配音。估唔到Ben哥除了把聲夠靚外，烹調亦相當有天分。

　　是夜先由李文星師傅煮好帶來的清湯腩打頭陣，接下來多達13道菜式，均出自Ben哥之手，包括炸春卷、韓式燒雞、麻辣雞翼尖及鴨舌煲、天婦羅野菌及番薯、豉油雞、白灼台山蠔、羅氏蝦煎腸粉、清蒸大閘蟹、燜豬手、羊肚菌燴豆腐、家燒黃魚、清炒芥蘭及壓軸主食煎鍋貼。

　　當中我最欣賞除其拿手佐酒小食鬆脆到入口即化的炸春卷及令人吃不停口的韓式炸雞外，還有特別鮮甜肥美的白灼台山蠔，以及好吃程度直追星級食府新榮記的家燒黃魚。Ben哥透露，他用其代理的鹿角靈芝粉把台山蠔醃過，令蠔肉增加鮮香甜美；家燒黃魚則把煎至兩面金黃的黃魚，加大量薑蒜爆香，再用醬油、糖、花雕等調料和水一同燜煮至入味，最後大火收汁，令湯汁濃稠醇亮帶鹹鮮，而魚肉入口則嫩滑鮮甜，令人吃到回味不已！

