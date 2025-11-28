黃詩詩 - 帶茶香的限量版單一麥芽威士忌 | 詩詩酒樂園

著名蘇格蘭單一麥芽威士忌The Macallan年度限量Harmony系列剛推出最新第5版。每年釀酒大師團隊都會與世界頂尖名廚、藝術家及品味行家等交流，將創意化為獨具個性的威士忌。今年品牌聚焦茶藝，攜手英國頂級茗茶品 牌JING Tea，以被譽為「茶中香水的鳳凰單叢蜜蘭香為靈感，推出The Macallan Harmony Collection Inspired By Phoenix Honey Orchid Tea限量版單一麥芽威士忌，以茶香入韻！



我很高興獲邀參加其新酒發布會，活動首先由JING Tea茶代表沖一杯烏龍「鳳凰單叢蜜蘭香」給我們品嘗，先感受此茶的香氣，帶花香、水蜜桃、蜜香及甘甜香等味道。然後由The Macallan品牌大使介紹這第5版威士忌並試飲，真的有點茶香的味道，帶淡淡花香、蜜糖、拖肥、白桃、香料及橡木等味道，帶點點像茶的乾澀感，非常易入口。問到品牌大使，其實這是以茶香為靈感的威士忌，到底是選甚麼桶才能帶出這茶香味道？他說團隊揀選不同的橡木桶調和，當中的歐洲雪莉橡木桶會帶多點茶的單寧及乾澀，而美國波本桶則帶出多點茶的蜜糖及白桃等香氣，令品嘗時可感受到淡淡的茶香。聖誕將至，是時候揀定份特別的禮物給自己或者至愛親朋啦！這款帶茶香的限量版威士忌很特別，可以考慮。Cheers！

葡萄酒及烈酒作家、酒評人及電視節目主持，分享品酒遊歷及體驗。



葡萄酒及烈酒作家

酒評人及電視節目主持

黃詩詩