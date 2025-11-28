Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧沖 - 泰南水災 人間有情 | 筆泰沖動

筆泰沖動
筆泰沖動
胡慧沖
3小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　過去數天，港泰兩地均發生了嚴重災害，令人無比心痛。

　　泰國南部因遭遇連場暴雨，宋卡、合艾、沙敦、那空是貪瑪叻等多個地區嚴重水浸，道路變成水路、民居被洪水淹進至膝頭甚至腰位，許多家庭被迫撤離，店舖停業，旅遊業亦受到影響。不少低窪地區的居民只可以留在二樓避難，情況並非媒體畫面所見般輕描淡寫，而是真真實實的「水來得快、退得慢」。

　　雖然災情慘不忍睹，但在混亂中看見的，是泰國人特有的互助精神。除了泰國政府、地方行政部門迅速出動救援，軍隊、消防、醫療義工全力支援，民間力量亦進入災區伸出援手。許多基金會、佛寺組織、企業與社群團體自發捐贈食物、淨水、即食麵、藥品、床褥、救生衣等物資，有商家甚至用自己的貨車改裝成「移動食堂」，把熱湯麵與乾糧逐家逐戶派發，讓受災居民至少不會被飢餓打倒。

　　在這次災難之中，更令人動容的，是泰國人對動物的愛。當救援船駛入被困社區，總能看到主人緊抱着自己的貓狗，靴子浸在水裏也不放手；消防員把狗抱上橡皮艇、義工用籃子一袋袋把被困的小貓救出，救援中心甚至臨時設立寵物區，讓牠們有安全的棲身之所。泰國人常說「動物不是財產，是家人。」在這場洪災中，這句話得到最真實的演繹。

　　洪水沖毀了道路，但沖不走人與人之間的情份。苦難中互相扶持、寵物與主人不離不棄，讓南部的水浸不只有災難的沉重，也看見了希望的光。願洪水早日退去，願所有受災家庭與牠們心愛的小生命，都能平安渡過難關。更希望大埔火災中的逝世安息，生者節哀堅強面對。

         一個住在曼谷超過十年的香港人，人稱泰國通。

胡慧沖

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前
更多文章
胡慧沖 - 唱遊泰國宴唱會 | 筆泰沖動
　　唱遊泰國宴唱會？你冇睇錯，係宴唱會唔係演唱會，何謂宴唱會？即是在宴會食飯時有人唱歌仔……那麼跟以前海城酒樓夜總會食飯睇歌星演出又有甚麼分別呢？有！因為今次主角不是歌星，而且除了唱歌之外，亦都有泰國旅遊資訊分享，基本上可以話是一個有飯食、有歌聽的泰國旅遊節目，真人版本「棟篤講」活動。 　　作為泰國旅遊達人，當然繼續要大力唱好泰國，適逢自己堂細佬是好聲音節目30強，屬於唱家班，再加上自己的新
2025-11-21 02:00 HKT
筆泰沖動