胡慧沖 - 泰南水災 人間有情 | 筆泰沖動

過去數天，港泰兩地均發生了嚴重災害，令人無比心痛。



泰國南部因遭遇連場暴雨，宋卡、合艾、沙敦、那空是貪瑪叻等多個地區嚴重水浸，道路變成水路、民居被洪水淹進至膝頭甚至腰位，許多家庭被迫撤離，店舖停業，旅遊業亦受到影響。不少低窪地區的居民只可以留在二樓避難，情況並非媒體畫面所見般輕描淡寫，而是真真實實的「水來得快、退得慢」。



雖然災情慘不忍睹，但在混亂中看見的，是泰國人特有的互助精神。除了泰國政府、地方行政部門迅速出動救援，軍隊、消防、醫療義工全力支援，民間力量亦進入災區伸出援手。許多基金會、佛寺組織、企業與社群團體自發捐贈食物、淨水、即食麵、藥品、床褥、救生衣等物資，有商家甚至用自己的貨車改裝成「移動食堂」，把熱湯麵與乾糧逐家逐戶派發，讓受災居民至少不會被飢餓打倒。



在這次災難之中，更令人動容的，是泰國人對動物的愛。當救援船駛入被困社區，總能看到主人緊抱着自己的貓狗，靴子浸在水裏也不放手；消防員把狗抱上橡皮艇、義工用籃子一袋袋把被困的小貓救出，救援中心甚至臨時設立寵物區，讓牠們有安全的棲身之所。泰國人常說「動物不是財產，是家人。」在這場洪災中，這句話得到最真實的演繹。



洪水沖毀了道路，但沖不走人與人之間的情份。苦難中互相扶持、寵物與主人不離不棄，讓南部的水浸不只有災難的沉重，也看見了希望的光。願洪水早日退去，願所有受災家庭與牠們心愛的小生命，都能平安渡過難關。更希望大埔火災中的逝世安息，生者節哀堅強面對。

一個住在曼谷超過十年的香港人，人稱泰國通。



胡慧沖