王佩兒 - 「她」的力量 | 侃侃兒談

王佩兒
3小時前
　　近日被親朋好友和同事們問得最多的問題是「有何感想？」我明白，當他們見到我成為全運會的火炬手之一，又有幸被提名獲頒授「行政長官社區服務獎狀」，也希望用他們的方式和我共享喜悅。對我個人而言，這些無疑是人生中珍貴而難忘的時刻，但榮譽不止屬於我自己，也確有許多心裏話想藉此機會與大家分享。

　　熟悉我的朋友都知道，工作之外，我是個敢於嘗試之人，雖沒有甚麼特別的運動強項，但潛水、滑雪、網球……樣樣都鍾意試。這段時間，全城投入運動熱潮，緊貼精彩賽事，每當看到健兒爭標奪冠，尤其許多女運動員大放異彩，我在內心也不止一次閃過天馬行空的想像—「如果我是運動員……」

　　當然，現實中的成長軌跡沒有引領我走向賽場，而是以商界作為我努力的平台。所以，能夠以企業代表的身份成為國家最高規格體育盛事的火炬手，真有做夢的感覺。

　　話說今次煤氣公司作為全運會的「銀貢獻」機構，很多朋友以為我們贊助火炬的燃料，其實，今次的「源火」，來自深海1522米冷泉口採集的可燃冰和伴生氣，確保火炬燃點後可以保持8分鐘不熄滅的狀態。

　　傳火炬之餘還能長知識，在此要衷心感謝公司給予的寶貴機會！此外，我相信個人的追求亦十分重要。沒錯，在自己的能力範圍內，為地區、為社會做些服務，是我喜歡的事情。因為喜歡，所以投入；凡事樂於親力親為，但求盡善盡美。但很多時候，成就一個人或者一件事，往往更需要「天時地利人和」。

　　我一直很慶幸，在煤氣公司這樣的企業，我能有空間去發揮、去嘗試；還有上司、同事的無限量信任和支持，幫助我一齊將許多好的意念轉化為現實成果。當然，少不了家人無條件的包容和理解，讓我沒有後顧之憂。站在女性角度，我覺得這些在背後支撐着我的東西，才是最寶貴的財富。

　　毋庸置疑，隨着時代發展進步，女性的社會地位、發展機會和空間日益提升，無論賽場還是商場，抑或各行各業，「她的力量」所展現的能力越來越受到重視和肯定。接下來，香港又將迎來另一大盛事—新一屆立法會選舉。我看新聞報道，在參選的161位候選人中，女性力量的比例明顯提升，而且有選區5名候選人全為女性，她們正以此平台積極展現自己的才華和擔當。

　　就讓我們一齊踴躍投票，為香港選出賢能之士，共建美好家園！

香港中華煤氣有限公司
企業事務及政府關係總監
暨延伸業務總監
王佩兒

