楊立門 - 哈日熱消退 | 慢活時代

印象中，香港人一般比國內同胞沒那麼熱衷於民族大義，早前國家慶祝戰勝法西斯80周年，香港社會是上熱下冷，官方響應做齊，但在民間，以日本侵華史實為題材的電影不見賣座。香港人到日本旅遊仍然絡繹於途，各類日式連鎖食店其門如市，男女老少哈日哈得不亦樂乎。



日本新任首相高市早苗的發言直踩中國的台灣紅線，可說是平地一聲雷，內地民間的反應和官方步調頗為一致，大量旅客取消到日本旅遊的計劃，反日情緒迅速升溫。日本的態度似乎仍然強硬，發展下去到時港這邊的情況又將如何呢？特區政府只是輕輕地告誡市民到日本的話要小心安全，本地的愛國組織和政團亦未見有抗議行動，可能是因為選舉在即，怕節外生枝吧。有旅行社說有關日本旅遊的查詢減了幾成，但我預計年底假期遊日的人數未必會大幅減少，除非日本那邊掀起較大的反中潮，讓中國遊客真的感到不受歡迎或不安全。



在我的個人層面，其實我已很久沒去日本旅行，主要還不是家仇國恨，而是日本人普遍對中國人沒好感，無論日人表面有多殷勤，心裏仍會有鄙夷之意，想到這裏便遊興大減了。令人心寒的是高市的言論得到國民贊同，支持率空前高，尤其30歲以下的國民有8成支持她。至於日人在港開的食肆，對本地的經濟和就業有一定貢獻，不宜全面杯葛，但我認為減少光顧來表個態，也是應該的。



前資深公務員

現任時事評論員

音樂人

楊立門