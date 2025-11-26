李居明 - 馬年財神月曆 向正大門豐足全年 | 李居明大師會客室

你搶到一本最新出爐的馬年「財神月曆」了嗎？很多讀者都說：太漂亮了，要買多幾本送給親朋好友！



有位細心讀者發現，為何馬年的大財神是側身坐的，有甚麼竅妙？這當然是有意設計！而且是馬年最重要的招財技法！目前已進入九運，九紫離火當令，捉住九紫星便是大贏家，馬年九紫當令星飛到東南方，所以馬年月曆上的大財神要坐偏少少，坐在東南九紫位。所以，你應該知道了，如果你本身座位是坐南向北，馬年要側側身，坐在東南位，做投資、買股買馬，做任何事要坐東南九紫位，便能招來當令財搵到快錢了！



馬年的通勝月曆以熨金寫上八個大字「馬年馳騁，六合招財」。九運人人有「火」大科發，馬年不僅送人人一個「馬」，「馬年馳騁」有三個「馬」字，加持眾生勇猛精進、馬年騰飛！



很多讀者都說贈送的「大日如來」海報，佛像法相莊嚴，色彩絢麗，越看越喜歡，馬上用鏡框鑲裱起來，的確如此，這幅海報不是放一年，是可永久放置，因為海報上的四句祝福語非常珍貴。「富樂豐饒生勝族，眷屬廣多恆熾盛，四無礙辯十自在，六通諸禪悉圓滿。」祝福家家戶戶豐衣足食，開枝散葉，人人得到快樂自在，這是人生最圓滿的境界，祝福眾生所有願望都能實現。



大日如來即「太陽」，乃宇宙最強能量的火，九運有火才有運，馬年送此海報，得到「大日如來」智火加持，智慧常住，自在清安。此佛像在新港中心文化會館作永久供奉，乃全港人的福慧。



馬年財神月曆是招財鎮宅的珍貴圖騰，掛在家中對正大門最當眼處，具風水效應，又可憑吉凶日資料編訂重要活動，全年攻守策略盡在掌握中，看我的「馬年攻守通勝月曆」一目了然，助你過個豐盛馬年！



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明