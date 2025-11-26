KellyChu - 中港兩地嘉賓雲集星島宏觀經濟論壇 分享發展高質量經濟獨到見解 | Executive日記

星島新聞集團即將以「聯動創新．出海領航」為主題，舉辦「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」。這是星島第3次舉辦全國性高峰經濟論壇，繼續邀請內地及香港政商翹楚，以至學術權威領袖，聚焦討論企業出海、數字資產、零售業變革及跨境醫療四大議題，共同探討中國經濟發展新動能。



隨着中國經濟持續升級，新發展格局加快構建，新質生產力不斷釋放，人工智能正推動傳統產業轉型升級。作為國家重大戰略區域，粵港澳大灣區經濟實力雄厚，創新動能強勁。香港憑藉國際金融、航運及貿易中心的獨特優勢，在大灣區建設中發揮關鍵樞紐作用。本次論壇將聚焦這些關鍵議題。



星島廣邀重量級人馬擔任演講嘉賓，其中包括財政司司長陳茂波、京東集團副總裁兼首席經濟學家沈建光博士、高和資本執行合夥人兼清華大學五道口金融學院不動產金融研究中心副主任周以升、香港金融發展局行政總監區景麟博士、香港特別行政區特首政策組副組長關家明、香港特別行政區特首政策組研究策略專家組成員毛振華教授以及香港特別行政區政府投資推廣署助理署長李淑菁等。



為了讓公眾了解更多論壇焦點及宏觀經濟的最新消息，星島更特別設立「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」專頁，讓各位演講嘉賓率先分享對中國宏觀經濟的最新解讀，同時亦發放更多宏觀經濟相關資訊，加深公眾對論壇的了解。大家更可以透過專頁回顧去年論壇的盛況，以及重溫各大政商領袖的真知灼見。



