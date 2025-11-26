張諾 - 聖誕願望 | 任意行

寒風起時，人間情意正暖。「願望成真基金」（Make-A-Wish）在聖誕節來臨之前，於ifc築起一座願望市集，義賣的每件禮品，都是生命與病痛共舞時綻放的花朵。



Sophie在化療期間，因藥物副作用時常飢餓，卻受制於飲食規範。她在病榻上創作了「蕃茄醬熱狗君」Corny Ketchy公仔——那是對美食的渴望，更是對生命的禮讚。一針一線裏，藏着她對所有病童的輕聲鼓勵，在限制中依然可以創造歡欣。



12歲的一朗用畫筆對抗着罕見疾病。他的聖誕卡上，恐龍與火車奔馳在節日的雪原，每一筆都是對世界的深情凝望。這個渴望舉辦畫展的男孩，正在用色彩編織希望的網絡。



我輕輕接過那套聖誕卡，把捐款放入箱中。這個聖誕，我願成為一朗的知音，讓他的勇氣隨着卡片飛向我的好朋友。



「願望成真基金」早前也舉行「Trees of Joy」活動，11棵聖誕樹在百名義工手中漸次綻放。每道裝飾的弧光，都是送給病童的溫柔擁抱。當燈光亮起，願所有正在對抗病魔的孩子都能看見：這世界，始終為他們保留着一整片星空。



在這個見證奇蹟的季節，我們學會最珍貴的聖誕禮物，從來不是得到，而是成為另一個人生命裏一束微光。



張諾