小董 - 多發性肉瘤 | 輕鬆養生

小董
3小時前
　　一位年輕母親攜9歲幼女來求診，她言語中充滿希望和擔心：「女兒自出生以來身體不同部位皆長出一顆顆如波子大的肉瘤，沒啥大感覺但偶然痕癢，小朋友抓得起勁便皮開肉爛，甚至血肉模糊，看過不少專科，說法不同，有的說是肉瘤、粉瘤；也有人說是小董早陣子寫過的『蟹足腫』，吃藥加打針，她都已經害怕得狂哭，沒辦法了，最後找到你⋯⋯」

　　小女孩頸項及頭額也長出這些小東西，小董逐一檢查之後診斷為「多發性肉瘤」。一般來說，這類外科疾病多見於中年以後的男性，小朋友才幾歲人仔，怎麼會生滿全身呢！？細問之下發現是食物出的問題！她媽媽是印尼華僑，朋友送來不少燕窩、雪蛤膏，每天早上一大碗與疼愛的小女兒分享，出於愛女心切，當然讓她吃得比自己更多！女性賀爾蒙被擾亂了，身體抵受不住這多量的蛋白質和激素，細胞起了變化，不斷增生⋯⋯

　　良性腫瘤的成因仍未明確，但以下可能是導致良性腫瘤的成因：賀爾蒙水平變化、雌激素分泌、血管異常增生或擴張、遺傳基因、長期接觸化學物或輻射。中醫學上咱們稱這為「痰飲」，痰濕傷了嬌嫩的脾胃，濕聚在一起成為瘤體！幸好是良性的，不難治理！

　　這些可恨的小肉瘤跟「單純性甲狀腺囊腫」一樣，要用新會的正宗的「大紅陳皮」20克、洗水昆布10克、正川貝12克、5碗水同煲40分鐘剩2大碗，每日一碗分2天飲，療程30天，小肉瘤應可縮小一半！

　　當然最奏效的是使用中藥的散堅潰腫化痰的治則，來把瘤體自然消掉最好！一般用大約3個月，這些小肉瘤便會乖乖散去！由於近月癌症重病的人增多，小董過年前未必能再收新症，此肉瘤方您們先煲着來飲，待小瘤縮小些後才找我診斷！正宗的新會大紅陳皮不容易找！可致電2338-9090查詢價格，一般來說，8至10年陳皮已有足夠療效了！

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

