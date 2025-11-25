林國誠 - AI賽馬 | 五里山

最近我和鐵板神數宗師侯天同一起用AI研究賽馬結果。我一直從事高科技的電訊業，特別對大數據情有獨鍾，因為我是信奉數據為王。當AI起飛且速度驚人，而算力已達到高速處理海量數據，世界將會變化很快。我看將來AI是會走向個人化。大家都想用外面各大模型的算力和分析能力。但暫時很多大模型內的資料是有誤或者不齊全。最簡單大部分懂用AI的人都會用來免費算命，但當然完全不是這回事，有時候就連八字AI都會起錯，又如何可以算到命。我看AI只會繼續極速發展，而且趨向個人化的大模型。即是不想公開自己的資料，但又能用到外面大模型的算力。即是公司的資料放在私人的大模型內不向外分享，但又能利用外間大模型的雲端算力作高速運算。



因為人人都將可以有自己的AI大模型，說來大眾不容易明白，我就發明了一個私人的大模型作為例子。我第一步是分析賽馬，因為馬迷自古至今都有大量資料，馬迷從來希望通過分析往績可以找到端倪。我兒時在報攤見到十幾種不同馬報，一個賽馬日由排位版到賽日起碼三份。甚至有很多貼士一份份白色信封掛在報檔上買不同價錢，這種努力分析，我們叫刨馬經。我就是創造了最方便的方法，做了一個賽馬玄學大模型出來，大家從來沒有想過可以咁樣刨。這個Now TV的私人大模型是將馬會過去6年的賽馬資料，完整地輸入。我發現坊間很多AI資料有誤。我們用了很多功夫對接過。另外一個根基最重要的就是準確的中國曆法。大部分AI的中國曆法部分是不正確的。侯老師正是曆法專家，將最準確的曆法放在我們的賽馬大模型來作根基。光是這兩點亦用了很多資源。可在Now TV App免費試用。歡迎提出發問。



（待續）



林國誠