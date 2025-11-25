Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 一鏡到底 | 好好過日子

李純恩
3小時前
生活 專欄
　　今年初Netflix推出的一部英國迷你劇集《混沌少年時》風靡一時，除了編、導、演都出色之外，令人津津樂道的是劇集的拍攝技巧。四集電視劇，全部用一鏡到底的方式拍攝，也就是說沒有分鏡，一鏡過拍一集，觀眾從開場就跟着攝影師的鏡頭運行，一路「走」去，看到劇終，體驗如臨實境，十分震撼。

　　最近，《混沌少年時》的導演巴蘭蒂尼（Philip Barantini） 跟英國創作歌手Ed Sheeran（紅髮艾德）合作拍攝了一個音樂特輯，名為《ONE SHOT with Ed Sheeran》，依然用了一鏡到底的拍攝手法，記錄了艾德在紐約一個下午的音樂行程。

　　鏡頭從艾德在演唱會劇場排練開始，然後跟着他走出劇場，上了出租車去為一對求婚的情侶唱歌助興，完事之後又跳上一輛敞篷巴士去參加一個酒吧的音樂聚會，從酒吧出來再赴一個大廈天台的音樂演出，最後走進地鐵站，一路坐地鐵一路為乘客們演唱，出站後回到劇場，準時舉行他的演唱會。

　　整個音樂特輯片長一小時零一分鐘，一鏡到底，一氣呵成，要做到這樣當然要經過嚴謹的安排和排練，但艾德所到之處、經過的街道、在巴士上、在地鐵裏都沒有刻意清場，到處都有陌生的途人，有的擦身而過，有的拉着他合影，有的表情錯愕。他拿着吉他邊走邊唱，好歌不斷，又不斷與身邊的人互動，而看音樂特輯的觀眾也好像跟在他身邊走了一段音樂路程，自然而親切，特別投入。

李純恩

更多文章
