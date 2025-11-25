KellyChu - 李小龍誕生85周年展 港鐵站等你探索「無形」哲學 | Executive日記

藉着傳奇巨星李小龍誕生85周年之際，港鐵公司聯同李小龍基金會及香港文化博物館，即日起舉辦《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》，以展現這位成長於香港的一代宗師在電影、武術、哲學及藝術方面的深厚思想和內涵，讓乘客在旅程中探索他影響後世之「無形之道」，持續啟發人心。國際動作巨星甄子丹、李小龍女兒李香凝等出席揭幕禮。



是次紀念展由兩大展區組成，包括香港站中環行人隧道「港鐵藝術舞臺」中的互動體驗，以及中環站J出口特設的「港鐵．藝術」展廊主題特展，展覽一動一靜，前者以動態裝置與互動體驗為主，帶領觀者沉浸式探索李小龍非凡人生；後者展出珍貴照片及藝術裝置，讓大家細味李小龍的武術哲學及尋找其香港生活軌跡。



李小龍有着多句傳世哲理名句，包括「以無法為有法，以無限為有限」、「清空你的杯子，方能再行注滿」等，無論在武術或是處世方面的高尚修行，都令人為之讚頌，並鼓勵着無數後人。透過是次紀念展，大家亦可以重溫和學習這位一代宗師的智慧，獲得力量與靈感，在生活上一樣無懼前行。



KellyChu

李香凝與甄子丹擺出李小龍功夫招式。

「港鐵．藝術」展廊展出的部分展品。