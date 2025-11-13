楊立門 - 家居機器人 | 慢活時代

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊立門
2025-11-13 02:00 HKT
　　人工智能及機器人，是兩個大國正在激烈競逐的科技領域。機器人早已在工業製造的過程、網上客戶服務等場景廣泛應用，但最教普羅大眾期待的，是能幫手打理家務、照顧老人小孩的機器人。最近有科企在美國推出了一款聲稱能做家務的人形機器人，有個名字叫NEO，但有人試用過，發覺它的功能真的不怎麼樣。從報道所見，它的行動十分緩慢，要它倒杯水從廚房拿到客廳竟然要4分鐘、要它敲碎一顆合桃也弄得一團糟，花$20000美元買這樣一個「阻手阻腳」的機器人，你願意嗎？

　　現時的科技雖仍有不足，我深信一個可以完全取代真人的家務機器人早晚會面世。但想深一層，那又不一定是好事，因為甚麼都不做，人只會越來越懶惰、四肢退化、完全失去自理能力。隨着現代人老齡化，能照顧長者和病人的機器人有其必要，但勞動人口裏很大一批人便會失去工作，因為無論社會怎進步，總會有一些技術程度較低，較適合做一些勞力工作的人，他們也需要就業。而且機器人無論如何能幹聰明，始終是部冷冰冰、硬繃繃的機器，不能完全替代一個有感知有感情的人；它的「感情」興許可以很豐富，但我們知道那只是由人工智能生成出來，沒有人的溫度。

　　所以我希望將來的家居機器人，應該只是家居服務業者（尤其是照顧者）的一個助手，集中處理一些體力要求較高的工作，所以不需要設計成「人形」。打理家務或照顧一眾「老、少、殘、病」，還是人類較適合。

前資深公務員
現任時事評論員
音樂人
楊立門

楊立門 - 國格 | 慢活時代
　　人有人格，國有國格，大國的元首則更須向世人展示大國的風度，但特朗普的行徑、舉止及言辭，不但沒一樣切合他作為世界強國元首的身份，更令自己成為世人眼中的小丑，丟盡美國的國格。我們每天看有關他的新聞，就好像看連續的「肥皂劇」，劇情簡直匪夷所思。不過笑中有淚，因為他那些毫無論據和乖離常理的政策，正不斷為全世界的政局和經濟造成混亂和傷害。 　　這裏不談大事，只想拿特朗普最近一個特別離譜的行徑來解解
2025-10-30 02:00 HKT
