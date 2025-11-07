郭志仁 - 分手 因為IG一條連結 | 九宮格

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　葡萄酒界T先生，最近親身示範何謂自掘墳墓，令女友拂袖而去。

　　女友30出頭，任職體育活動公司。近月工作高峰期，女友手忙腳亂，T先生卻空閒起來，於是頻頻約見那位短髮山系情人：露營、日出、跑山，秘密情人社交媒體全是大自然與動物的照片。

　　早前T先生跟情人決定共同經營一個IG帳號，上載行山照、野外短片，目標是變成副業，他們用姓名縮寫加生日組用戶名稱。保障當事人，不會在此公開真實用戶名稱。舉例說，他們IG用戶名稱是TL_9573，「TL」即是男主角Thomas Leung縮寫，「9573」則是情人生日：1995年7月3日，類似藝人吳家忻的藝名及IG名稱kayan9896。

　　事發那天，男主角用這個聯營帳號發了幾張照片，之後繼續掃IG，看到一段有趣短片，便慣性複製連結，以WhatsApp傳給正印女友，問題就出在這一步：平時，如果雙方IG已互相追蹤，打開連結就會即時看到短片貼文；但因為女友並未關注TL_9573這個帳戶，透過WhatsApp打開連結時，畫面會自動彈出提示「是否追蹤TL_9573？」

　　經常說，女人的直覺非常準確，隨時比AI更精密。女友打開訊息，影片未看清，先見TL_9573。心頭一震，直覺TL就是男友名字縮寫，9573看似某人生日。她腦海立即拼湊出一位約30歲女子的畫面。

　　女友沒即時質問，幾天後兩人共進晚餐，她借意用男友手機，偷偷打開WhatsApp，搜尋「TL_9573」。結果，一串對話盡入眼簾：討論帳戶細節、貼文、拍攝，句句親暱。她沒多說一句，只輕輕把手機放回桌上，看了他一眼，轉身離去。T先生才驚覺，原來搬石頭砸自己隻腳。

　　「明知會壞透但我也，愛上這一個壞蛋最荒誕，無非愛是很簡單。」釗彤——《世界上最爛的人》

郭志仁

