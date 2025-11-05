Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 診所的笑聲 | 輕鬆養生

輕鬆養生
輕鬆養生
小董
2025-11-05 02:00 HKT
生活 專欄
　　在診所裏埋頭苦幹，只知道在外面等的病人很多，故吵雜聲也響！但多是笑聲連連，對小董來說這是一種「加油打氣聲」，細心聆聽，發現病人之間的而且確在談論着我：「我睇咗兩個月，西醫話幾乎無得醫嘅支氣管擴張已經好得一半以上了！」「我都喺睇哩個病，舊時日日都咳血，近一個多月都未有咳過一啖血。」「我眼底下長的一束汗管瘤不見了⋯⋯」小董坐在診室裏聽着，會心微笑。

　　說實話，我的性格本來就是跳脫，從小到大沒有一刻能坐定定的，名副其實的一個超級過度活躍症分子，幸好那個年代還未標籤我們這類小孩，否則就肯定吃不少精神科藥物下肚子去了。

　　提起早陣子寫過的支氣管擴張症，許多病人懷着姑且一試的最後希望到診，3個多月過去了，小董診所內的「流言板」多了數倍的感謝卡、小手作。中醫藥的療效實在不用多說！我知道還有千千萬萬的肺病患者正承受着咳嗽、痰多、咯血、氣喘的折磨，快快找您們的家庭註冊中醫師治療吧！

　　小董這天在飯聚上遇到一位老人家，他正是慢性阻塞性肺病患者，舉步維艱，朋友介紹下他知道我是小董後，從座位上跳了起來：「恩人！我在你的肺病講座上把學到的藥膳湯水天天煲來飲，情況改善，從前整天呆在家裏，足不出戶，現在雖是蹣跚，卻也能出出街，跟友人一聚！我甚至乎把你在堂上介紹的小柑胎加上陳皮碎跟着做了枕頭，每晚睡着還能讓柑胎和陳皮香氣舒緩氣管，比那些氣管舒張噴劑更奏效⋯⋯」

　　對了，小董忘記了給你們這「舒肺枕」，自己動手做可能有點困難，也未必能找到適合的陳皮和柑胎，是要稍有年份的才能散發足夠香氣達到效果哩！如有此需要，請查詢2338-9090。

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

