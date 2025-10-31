查小欣 - Akira Back破格創新 | 查乜料

國際名廚Akira Back首度登陸香港，進駐中環新地標The Henderson 5樓。餐廳巨型粉紅酒吧枱、立體氣泡天花的夢幻設計，呼應Akira Back打造的破格新派料理，兼具傳統與創意，標誌性的烹飪風格，源自他生於首爾、美國成長，由專業單板滑雪運動員晉身名廚，他將獨特的人生歷程注入菜式中，巧妙糅合韓、美、日元素。



坐在落地玻璃窗前，先嘗驚喜冷盤：招牌吞拿魚薄餅和蘑菇薄餅，大讚！薄片嫣紅吞拿魚放在酥脆超薄餅底上，入口，散發魚鮮、醬香蛋黃醬、紫蘇葉、白松露油香氣，輕盈味鮮。蘑菇薄餅，奶白蘑菇片薄放酥脆超薄餅底上，umami。3款刺身：肥美拖羅、爽肉牡丹蝦、油甘魚，配獨家製醬油，鮮！



阿拉斯加帝王蟹腳啖啖肉，放在透明大珠寶盒上桌，儀式感和味道滿分；蒲燒鰻魚壽司、海鰻天婦羅，灑上鵝肝末，配金橘蛋黃醬，小巧，脆、鰻魚香、鵝肝誘惑、壽司飯軟糯，口感多層次；48小時慢燉和牛肋肉，入口即溶，伴碟的鵪鶉蛋也成寵兒；味噌黑鱈魚，蘸柚子清酒泡沫，清新去魚脂之膩；泡菜炒飯，佐以脆炸蒜片和乾蔥，微辣醒胃。甜品：Tiramisu香濃咖啡脆片，夾意大利芝士，配茶香雪糕，淡甜，無負擔；烤蘋果春卷，玉桂忌廉芝士+焦糖蘋果+雲呢拿意式雪糕，切勿錯過。



查小欣