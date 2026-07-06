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朱紅 - 比亞迪越20天線 留意「14137」 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
2小時前
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產經 專欄
內容

　　報道指乘聯分會6月全國新能源乘用車廠商批發銷量預估達到151萬輛，按年增長22%，按月增長12%，實現兩位數雙增長。比亞迪（1211）股價持續反彈，重越20天線升至84元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「14137」，行使價86.88元，實際槓桿4倍，明年1月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「14141」，行使價68.88元，實際槓桿4倍，明年2月到期。

　　建滔積層板（1888）股價高位整固，跌至20天線後見支持，在85元水平好淡爭持。如看好建板，可留意新建板認購證「14380」，行使價168.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡建板，可留意建板認沽證「13714」，行使價46.88元，實際槓桿2倍，明年4月到期。

　　美國6月份非農就業職位增幅遠遜市場預期，並錄得今年以來最弱增幅，市場對聯儲局加息預期降溫。外圍股市造好，恒指持續反彈，上周五重越10天線升至23350點附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛證「68877」，收回價22788點，實際槓桿33倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「68147」，收回價22588點，實際槓桿26倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證「63265」，收回價24018點，實際槓桿31倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「61629」，收回價24218點，實際槓桿24倍，28年4月到期。

　　美國就業數據疲弱，聯儲局加息預期降溫，現貨金價重越4100美元之上。SPDR金ETF（2840）持續反彈，升至3000元附近整固。如看好S金可留意認購證「21452」，行使價3501元，實際槓桿14倍，今年9月到期。如看淡S金可留意認沽證「25728」，行使價2599元，實際槓桿8倍，今年12月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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2026-07-03 02:00 HKT
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