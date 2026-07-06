朱紅 - 比亞迪越20天線 留意「14137」 | 窩輪熱炒特區

報道指乘聯分會6月全國新能源乘用車廠商批發銷量預估達到151萬輛，按年增長22%，按月增長12%，實現兩位數雙增長。比亞迪（1211）股價持續反彈，重越20天線升至84元水平整固。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「14137」，行使價86.88元，實際槓桿4倍，明年1月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「14141」，行使價68.88元，實際槓桿4倍，明年2月到期。



建滔積層板（1888）股價高位整固，跌至20天線後見支持，在85元水平好淡爭持。如看好建板，可留意新建板認購證「14380」，行使價168.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡建板，可留意建板認沽證「13714」，行使價46.88元，實際槓桿2倍，明年4月到期。



美國6月份非農就業職位增幅遠遜市場預期，並錄得今年以來最弱增幅，市場對聯儲局加息預期降溫。外圍股市造好，恒指持續反彈，上周五重越10天線升至23350點附近整固。如看好恒指，可留意恒指牛證「68877」，收回價22788點，實際槓桿33倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「68147」，收回價22588點，實際槓桿26倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證「63265」，收回價24018點，實際槓桿31倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「61629」，收回價24218點，實際槓桿24倍，28年4月到期。



美國就業數據疲弱，聯儲局加息預期降溫，現貨金價重越4100美元之上。SPDR金ETF（2840）持續反彈，升至3000元附近整固。如看好S金可留意認購證「21452」，行使價3501元，實際槓桿14倍，今年9月到期。如看淡S金可留意認沽證「25728」，行使價2599元，實際槓桿8倍，今年12月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅