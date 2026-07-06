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伍一山 - 恒指周線身懷六甲利反彈 | 有錢圖

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伍一山
2小時前
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產經 專欄
內容

大市上周五反彈，恒指高開185點至23240點後，隨即回吐至全日低位23226點，升171點，早段快速拉升全日高位23516點，大升461點，其後大部分時間於高位震盪，收市報23350點，升295點，全日成交減至3050億元。

　　以周線圖分析，恒指上周以陽燭反彈678點，一周升幅近3%，結束7連跌。周線技術指標依然向淡，MACD雙熊，熊差持續擴大；慢隨機指數於超賣區維持沽貨訊號；9周RSI反彈至30.9離開超賣區。

　　恒指前周低位22518點，剛好跌至去年2月升破的大型雙底頸線，獲得支持而反彈，收復23000點心理關口。以陰陽燭形態論，恒指周線圖於支持位出現「身懷六甲」，後市有機會出現較強的反彈，阻力方面，100周線（23494）是短期最接近的阻力，而更大的阻力是前橫行區底部25000點水平。去年9月以來恒指營造頭肩頂或三頂，現在兩者均跌破頸線，三頂量度跌幅目標約為21800至22000點；頭肩頂量度跌幅目標約為20200點。

　　國企指數上周五反彈87點報7699點，一周累升238點，周線陰陽燭亦出現「身懷六甲」。周線技術指標仍淡，MACD雙熊，熊差擴大；慢隨機指數於超賣區維持沽貨訊號；9周RSI反彈至28.33。國指跌至250周線（7395）暫獲支持而反彈，預料7800點水平會有阻力。

微創機器人大陽燭破阻力

　　微創機器人（2252）大升16%，收報27.04元，中證監發布批覆同意宇樹科技於內地IPO。中信證券認為，宇樹科技IPO標誌着人形機械人商業化元年正式開啟，消息利好機械人相關股份。走勢上，其股價去年10月升至33.7元超買，翌日以「黃昏之星」展開調整，大半年來於高位震盪，形成略向右上方傾斜的橫行區，上月中跌至區間底部企穩回升，上周五以大陽燭升破50天線阻力，MACD牛差擴大利好，可候25.5元買入，目標價33元，跌破23.5元止蝕。

伍一山

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2026-06-29 02:00 HKT
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