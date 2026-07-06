聞風至 - 雙重概念支持瑞聲再起動 | 鮮股落鑊

市場資金開始板塊輪動，從最當炒的AI基建概念股，開始轉向其他板塊，其中物理AI相關概念股特別值得留神，瑞聲科技（2018）更是「物理AI+蘋果概念股」，短線雙重概念推動下，再向上起步的概率不低。



機械人概念股優必選（9880）最近3個交易日連續錄得大成交，每日成交金額達26億至33.5億元，成為帶起物理AI概念股的主因，消息面上是因為該公司推出了「AI機械情人」產品，據報頂級配置售價達99萬元人民幣，且已經獲得逾萬張定單。



回到現實層面去看待這件事，氣勢當然不錯，但1萬張定單，只涉資約99億元人民幣，對一間幾百億市值的上市公司而言，影響力仍然有限。在未來，出貨量能否持續、能否成為一個長賣長有的產業鏈、未來若然爆單產能是否足夠應付，仍待時間去觀察。



具物理AI概念更吃香



由此來看，上游的物理AI概念股更為吃香，就以瑞聲科技為例，本身已有穩定的基本面支持，無論是哪一個機械人品牌跑出，瑞聲的微型麥克風仍然是「機器人聽覺」的最好選擇。



而且公司早已集中火力研發機械人手部相關元件，今年1月份，AAC瑞聲科技以「The Future」為主題，首次全面展示涵蓋執行系統與感知系統的人形機械人解決方案。發布包括手指直線關節、六維力感測器、整手組裝共研等技術。要知道，手部正是機械人產業當中最值得的部分，研究報告指，佔成本比例可達兩成以上。這部分亦是市場最願意投錢的地方，據報，單是中國市場，2026年第一季靈巧手行業的融資額就逼近50億元人民幣，比2025年全年高出70%。



更何況公司股價早前自50元水平急挫，主因是蘋果宣布加價的消息，市場擔心會影響iPhone等重點產品的銷情，近日見到蘋果開始嘗試「出招」，擬向國內的長鑫存儲等取貨，或有望大幅降低市場的憂慮，亦可望令瑞聲的沽壓降低。



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