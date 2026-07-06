Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 雙重概念支持瑞聲再起動 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

市場資金開始板塊輪動，從最當炒的AI基建概念股，開始轉向其他板塊，其中物理AI相關概念股特別值得留神，瑞聲科技（2018）更是「物理AI+蘋果概念股」，短線雙重概念推動下，再向上起步的概率不低。

　　機械人概念股優必選（9880）最近3個交易日連續錄得大成交，每日成交金額達26億至33.5億元，成為帶起物理AI概念股的主因，消息面上是因為該公司推出了「AI機械情人」產品，據報頂級配置售價達99萬元人民幣，且已經獲得逾萬張定單。

　　回到現實層面去看待這件事，氣勢當然不錯，但1萬張定單，只涉資約99億元人民幣，對一間幾百億市值的上市公司而言，影響力仍然有限。在未來，出貨量能否持續、能否成為一個長賣長有的產業鏈、未來若然爆單產能是否足夠應付，仍待時間去觀察。

具物理AI概念更吃香

　　由此來看，上游的物理AI概念股更為吃香，就以瑞聲科技為例，本身已有穩定的基本面支持，無論是哪一個機械人品牌跑出，瑞聲的微型麥克風仍然是「機器人聽覺」的最好選擇。

　　而且公司早已集中火力研發機械人手部相關元件，今年1月份，AAC瑞聲科技以「The Future」為主題，首次全面展示涵蓋執行系統與感知系統的人形機械人解決方案。發布包括手指直線關節、六維力感測器、整手組裝共研等技術。要知道，手部正是機械人產業當中最值得的部分，研究報告指，佔成本比例可達兩成以上。這部分亦是市場最願意投錢的地方，據報，單是中國市場，2026年第一季靈巧手行業的融資額就逼近50億元人民幣，比2025年全年高出70%。

　　更何況公司股價早前自50元水平急挫，主因是蘋果宣布加價的消息，市場擔心會影響iPhone等重點產品的銷情，近日見到蘋果開始嘗試「出招」，擬向國內的長鑫存儲等取貨，或有望大幅降低市場的憂慮，亦可望令瑞聲的沽壓降低。

聞風至

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
18小時前
大埔公路奪命車禍│死者愛錫家人 身兼數職養家 胞姊：佢係好好嘅弟弟
突發
6小時前
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
影視圈
11小時前
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
00:34
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
突發
8小時前
00:58
超強颱風巴威︱中央氣象台：中心風力達17級 詳解對香港影響 周五六「食下沉」新界或高見38°C
社會
15小時前
新疆自駕遊︱一家三口遇山洪 母子落車遭捲走失蹤8天遺體尋獲
新疆自駕遊︱一家三口遇山洪 母子落車遭捲走失蹤8天遺體尋獲
即時中國
5小時前
第72期六合彩，將於今晚進行新一期攪珠。資料圖片
六合彩︱頭獎$1300萬攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
7小時前
巴拉圭傳奇門將芝拉華特（Jose Luis Chilavert）。法新社
世界盃2026︱巴拉圭傳奇門將芝拉華特調侃「法國隊是非洲隊伍」 法國足協主席譴責
即時國際
10小時前
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
投資理財
17小時前
陳曼娜指商天娥疑默認欺凌楊思琦：真係好想佢打嚟鬧我 還原衝突經過有人聯手恰𡃁妹
04:50
陳曼娜指商天娥疑默認欺凌楊思琦：真係好想佢打嚟鬧我 還原衝突經過有人聯手恰𡃁妹
影視圈
8小時前
更多文章
聞風至 - 遠東宏信高息可取 | 鮮股落鑊
港股踏入第3季首個交易日有個好開始。恒指高開190點，報23071點，甫開市已重上23000關，隨後最高見23335點，漲達454點；惟沽壓隨即湧現，大市升幅收窄，尾市更曾回至22953點，僅升72點；最終收報23055點，升174點。全日成交金額增至3696.3億元。 　　早一段時間港股市場急回，場內有不少股份亦受拖累，其中高息金融股遠東宏信（3360）在未見到特別原因下，跌穿7元大支持位
2026-07-03 02:00 HKT
鮮股落鑊