大行晨報 - 技術面顯著轉好 紐元續穩｜大行晨報

美元上周走低，主要因周四公布的美國6月非農就業報告表現疲軟，6月新增就業崗位僅5.7萬個，遠低於經濟學家預期的11萬個，失業率則從4.3%微降至4.2%；不只6月新增就業人數顯著低於市場預期，前兩個月的增幅也作下修。就業市場的降溫訊號促使交易員大幅削減對美聯儲近期加息的押注。根據CME FedWatch Tool的資料顯示，市場認為美聯儲在9月會議上加息的概率已降至約45%。



歐羅兌美元上周大致走穩，除因美元走弱，歐洲央行的政策立場為歐羅提供了額外支撐。歐洲央行上個月已上調關鍵利率，而部分經濟學家曾認為此舉並無必要，因為油價已回落至接近戰前水準。但歐洲央行行長拉加德強調，自上次加息以來收到的所有資料都印證了該行決策的正確性。拉加德的表態表明，決策層對通脹前景仍保持高度警惕，這為歐羅的中期走勢提供了政策面的支撐。



歐羅兌美元自4月高位1.1848持續走弱，之前一周下探1.1324後小幅反彈，上周大致徘徊於1.14水準附近。向上仍要留意25天平均線，在近月都見反彈動能受制此指標，目前處於1.15水準，在未能明確扳回此區之前，預料歐羅兌美元仍處爭持狀態。較大支撐可先看1.1320及1.12，下一級關注1.1060及1.10關口，中期支撐指向1.0870。至於上望阻力位回看1.15及50天平均線1.1590，下一級看至1.1630，其後留意1.1670這位置為前期雙頂形態的頸線位置。



紐元兌美元上周保持強勢，受惠於美元走弱。此外，RatingDog上周五發布的數據顯示，中國6月服務業採購經理指數（PMI）從5月的54.4小幅回落至54.1，然而，該數據仍標誌着近3年來服務業活動的第三大增幅。服務業出口連續第二個月增長，增速為2024年10月以來最快。數據有助支撐紐元。技術圖表所見，RSI及隨機指數正呈回升，5天平均線剛在上周升破10天平均線形成利好交叉，均示意紐元兌美元短線有持穩傾向。當前支撐預估在0.56以至0.5570水準，下一級關注0.5480/0.55，之後預估在0.54。阻力則回看25天平均線0.5760及0.58，較大阻力指向0.5870及0.60關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

