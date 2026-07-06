劉偉利 - 細價股末日期權淪為提款機 | 巨B講投資

近期市場傳出多宗證券戶口遭黑客入侵的案件。部分受害者的資金被盜用，先購買低價、交易清淡的股票及相關遠期期權，接着在短時間內迅速提款離場，使損失不幸發生在「被盜者」身上。更具攻擊性的地方在於：這類細價股票平時成交量極低，價格卻可能劇烈波動，正好成為不法分子用來操縱市場的理想工具。黑客在入侵成功後取得的短暫交易窗口內，集中買入流通性差的標的與末日期權，推高股價後立刻平倉或提走資金，讓受害者的帳戶看起來像是被設成提款機。



這種犯罪模式之所以越來越猖獗，與兩個因素有關：第一是細價股市場本身監管相對寬鬆，若缺少足夠的即時偵測與追蹤機制，異常交易就容易被延遲發現；第二是部分交易平台的風險控管與資安防護仍有不足，導致黑客有機可乘。常見的入侵方式包括釣魚郵件、惡意軟件、以及帳戶密碼強度不足造成的漏洞。一旦黑客得手，便會鎖定「成交少、價差大、容易被撼動」的股票操作。這些標的往往缺乏穩定基本面支撐，平日乏人問津，只要投入少量資金，就可能引發價格大幅波動；同時也可能製造虛假成交與短期熱度，吸引跟風者進場，然後黑客再快速平倉套現，留下散戶接盤，造成連鎖性的損失。



值得警惕的是，涉及末日期權的操作會進一步放大傷害。期權具有槓桿特性，表面上投資者可能只持有少量股票或少量資金，但在合約控制下，實際曝險可能遠高於原本以為的程度。換言之，黑客即使用不多的成本就能影響更大的交易規模，並在短時間內抽走帳戶資金，導致受害者往往在事後才發現帳戶已被清空，追回損失難度極高。這類事件不僅是個人財產的破壞，也會侵蝕市場信心，削弱交易秩序與公平性。



面對此類風險，投資者必須提升警覺並採取具體作法。首先，從源頭強化帳戶安全，包含啟用雙重驗證、定期更新高強度密碼，並避免點擊來路不明的連結或附件。其次，在選擇交易標的時要更謹慎，遠離交易量過低、資訊透明度不足的細價股票，尤其不建議輕易參與末日期權等高風險衍生品。第三，定期檢視交易紀錄與資金變動，一旦察覺異常，應立即聯絡券商，要求凍結或處理相關帳戶，爭取在損失擴大前及時止血。



同時，監管機構與平台也不能置身事外。提升平台資安標準、強化異常交易監控、建立更快的告警與處置流程，再搭配投資者教育，才能降低黑客的成功率與操作空間。只有政府、平台與投資者多方協力，才有機會減少「提款機」式事件重演，維護市場公平，保障大眾權益。



在數位時代，資產安全已成為首要課題。投資者切勿因追求短利而忽視風險，惟有保持謹慎自律、持續提高防護意識，才能在充滿波動的市場中更穩健地前行。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利

