彭丽婷 - 灣區工程登香港建築頒獎台 標準互認提速 | 零碳築跡

被譽為香港建造業「建築界奧斯卡」的第十三屆優質建築大獎（QBA 2026），已於6月26日在香港會議展覽中心舉行頒獎典禮暨入圍發布會。據QBA 2026官方網站公示文件及廣東省工程勘察設計行業協會最新公告所示，本屆大獎將大灣區項目列為常設專屬組別，來自深圳、廣州共4個內地灣區項目成功入圍，其中2個項目分別斬獲大獎及優異獎，標誌粵港跨域聯合建造品質獲香港業界最高權威認可，加速兩地工程標準、設計工藝、智慧建造技術的深度對接。



優質建築大獎自2002年創立，由香港建造商會、建築師學會、營造師學會等十大建造界權威專業機構聯合主辦，評審團由屋宇署署長牽頭，匯集政府官員、資深工程專家組成，評選覆蓋設計、施工、綠色營運、團隊協作全鏈路，是香港建築領域公信力最強的行業獎項。2024年大獎正式增設「大灣區建築項目（不含香港）」分組，打破地域參賽門檻，允許內地灣區項目獨立報名參選；根據參賽規則文件，2026年賽事進一步放寬參賽資格，毋須香港本地註冊企業即可報名，大幅提升了灣區建造團隊的參與熱度。



本屆大灣區組別合計4個廣深項目順利晉級決選，分別為中建科創大廈、中國海外大廈、瑪絲菲爾工業廠區、廣州呼吸中心；最終由香港華藝設計顧問（深圳）負責的中國海外大廈拿下大灣區組別優秀大獎，廣州市城市規劃勘測設計院打造的廣州呼吸中心奪得優異獎。兩個獲獎項目均採用BIM全流程數位化設計、低碳建材應用、立體綠化等技術，契合本屆大獎「智啟建造、永續發展、包容共融」核心主題，本屆評審亦重點考核項目智慧化落地、碳排管控與人本設計融合度。



頒獎現場上，QBA 2026籌委會主席鄭玉琴表示，增設大灣區組別並迎來批量獲獎項目，是香港建造業融入大灣區發展的重要里程碑。透過獎項評比，可將香港嚴謹的工程監控、品質管理體系，與內地高效的智慧建造、大規模基建技術互相取長補短，推動粵港組裝合成（MiC）建築及綠色建築標準互認落地。評審小組主席謝偉正補充，灣區參賽項目在工業化建造、節能減碳層面的表現，令評審團高度認可，未來大獎將持續擴大灣區賽事規模，搭建常態化技術交流平台。



業界分析指出，灣區項目在香港權威建築獎項斬獲佳績，直接帶動兩地承建商、設計院、建材供應鏈合作提速。當前香港北部都會區、新田科技城、大批量公屋建設全面開工，越來越多粵港聯合營運工程上馬，獎項認證等同為內地建造技術、建材體系提供行業背書，有助縮短內地優質建材、施工方案在香港工務工程的審批周期，壓降整體建造成本。



與此同時，大獎同步評選香港本地住宅、政府基建、舊址活化等多組別獎項，全場合計35個項目晉級最終評審，涵蓋智慧工地改造、碳中和建築、社區公共設施等多元類型，全面表現香港建造業從傳統勞動密集模式，向數位化、綠色化、跨區協同模式轉型的產業趨勢。後續主辦方將整理獲獎項目技術案例，面向全港及灣區業界發布示範標準，以獎項引領行業升級，支撐香港長遠城市建設與大灣區建造一體化戰略落地。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷

