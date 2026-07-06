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關志康 - 長壽時代：說話分寸和忌諱 | 神耆商機

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關志康
2小時前
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產經 專欄
內容

　　在一場私人銀行的活動上，一位年輕從業員談起個案時隨口說：「我有個客80多歲了，雖然已經『嗰頭近』，但仍然不願考慮立遺囑。」語氣或許無心，但同桌幾位年近八旬、實則精神飽滿的客戶，神情卻明顯一沉，氣氛頓時變得有些微妙。

　　這一幕，在日常生活中其實並不陌生。

　　香港正快速步入超高齡社會。未來十多年，每三人之中便有一人是65歲或以上的年長群體。然而，今日的「長者」，與過往的傳統印象已大不相同——不少人仍然活躍於社交、投資、運動，甚至繼續在職場打拼，其身體機能與心態都遠比傳統想像中年輕。問題在於，社會對「老」的語言與想像，似乎仍停留在過去。

　　有些說話，對年輕人而言只是日常用語，但對長者來說，卻可能承載着另一層重量。例如一句簡單的「我走先了」，在日常語境中只是禮貌告辭，但對長者而言，卻可能隱含着「離開」甚至「告別人生」的聯想；若改為說「我先出發」，語氣便輕鬆得多。

　　又例如祝賀語。「長命百歲」本是好意，但對一位已屆九旬的長者來說，聽起來未必令人愉快，甚至帶有一絲「接近終點」的倒數意味。相反，若改口祝福「龍馬精神」，或與時並進說句「長命百二歲」，反而更顯得自然和正面。

　　在香港，大眾習慣避免使用「送你上路」、「告別」等字眼；不少大廈不設「4樓」；宴會避開「14席」； 車牌、電話號碼以至會所的儲物櫃編號，亦普遍偏好象徵發財的「8」，而避開「4」。這表面看似是傳統迷信，但換個角度看，其實是一種對他人心理感受的細緻照顧。

　　值得注意的是，語言隨時代演變，上一代常說的「大酒店」、「賣鹹鴨蛋」，到這代人常用說的「唔響度」、「畢業禮」等，這些當年的委婉詞，在特定的語境下可能又變成了新的忌諱。這不一定是迷信，而是將同理心融入日常相處之中。這種點到即止的說話分寸，也許正是長壽時代之下，人與人之間最基本、卻也最容易被忽略的修養。

健康教育基金會主席
關志康
 

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