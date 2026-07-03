伍禮賢 - 網易受惠新遊戲推出 | 開工前落盤
閱讀更多
內容
網易（9999）新遊戲《遺忘之海》電腦版將於下周四（7月9日）在內地推出，以及手機版亦將於月內緊接登場，料遊戲流水表現將受惠於幾乎整個暑假高峰期；《逆水寒：新世界》於6月26日上線後玩家人數亦創兩年新高。
集團近期正式曝光旗下第一款使用虛幻5引擎開發的3A級動作冒險單機大作《Blood Message》，標誌網易殺入高規格全球單機市場，被視為未來的重磅催化劑。
此外，網易自主研發的賽車遊戲《巔峰極速》在5月正式登陸歐洲、北美、中東及北非地區。
另外，《燕雲十六聲》和《漫威爭鋒》等熱門產品持續擴展國際版圖，顯示其海外市場戰略布局穩步推進並漸見成效。
投資者可候低在200元吸納，目標價220元，跌穿180元離場。
筆者為證監會持牌人，本人沒有持有上述股份。
光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢
最Hit
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
2026-07-01 06:00 HKT
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
2026-07-02 06:00 HKT