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伍禮賢 - 網易受惠新遊戲推出 | 開工前落盤

開工前落盤
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伍禮賢
4小時前
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產經 專欄
內容

　　網易（9999）新遊戲《遺忘之海》電腦版將於下周四（7月9日）在內地推出，以及手機版亦將於月內緊接登場，料遊戲流水表現將受惠於幾乎整個暑假高峰期；《逆水寒：新世界》於6月26日上線後玩家人數亦創兩年新高。

　　集團近期正式曝光旗下第一款使用虛幻5引擎開發的3A級動作冒險單機大作《Blood Message》，標誌網易殺入高規格全球單機市場，被視為未來的重磅催化劑。

　　此外，網易自主研發的賽車遊戲《巔峰極速》在5月正式登陸歐洲、北美、中東及北非地區。

　　另外，《燕雲十六聲》和《漫威爭鋒》等熱門產品持續擴展國際版圖，顯示其海外市場戰略布局穩步推進並漸見成效。

　　投資者可候低在200元吸納，目標價220元，跌穿180元離場。

　　筆者為證監會持牌人，本人沒有持有上述股份​​。

光大證券國際
證券策略師
筆者為證監會持牌人
伍禮賢

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