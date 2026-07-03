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郭家耀 - 比亞迪拓海外市場 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

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郭家耀
4小時前
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產經 專欄
內容

　　比亞迪股份（1211）6月汽車總銷量達40.35萬輛，增長5.5%，單月銷量重返40萬大關。其中，純電動乘用車銷量20.15萬輛，按年微減2.6%；插電式混合動力車銷量19.58萬輛，錄得14.7%增長。累計今年首6個月，總銷量180.85萬輛，按年下跌15.7%，惟6月單月表現已顯示回穩跡象。

　　海外市場成為比亞迪增長最大亮點，6月海外銷量達17.53萬輛，按年激增94.7%，按月亦升9.2%，創下新高。海外銷量大幅超預期，主要受惠海外工廠產能增加、海運運力改善及渠道擴張等因素。由於海外單車平均售價及盈利能力明顯高於國內，規模化出海將改善整體盈利結構，成為公司核心增長引擎。

　　此外，比亞迪在智能駕駛領域的長期布局亦備受關注。比亞迪自研智駕晶片「璿璣A3」預計2027年量產。比亞迪正加速垂直整合，強化核心技術自主能力，有望在未來競爭中建立優勢。比亞迪目標價88元，入巿價78元，止蝕價72元。

　　筆者為證監會持牌人，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室
業務發展總監
筆者為證監會持牌人
郭家耀

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