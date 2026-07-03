朱紅 - 恒指好淡爭持　留意「69017」 | 窩輪熱炒特區

RatingDog經季節性調整6月中國通用製造業PMI錄得51.7，遜市場預期並放緩至3個月低位，但仍連續第7個月保持在50榮枯線之上，顯示製造業景氣提升。恒指升至10天線遇阻力，在23000關口附近好淡爭持。如看好恒指，可留意恒指牛「69017」，收回價22418點，實際槓桿34倍，明年12月到期。如看淡恒指，則可留意恒指熊「65288」，收回價23718點，實際槓桿28倍，2028年4月到期。



小米汽車6月交付量超過3萬部，已是連續3個月超過3萬部交付門檻，今年上半年累計交付超過18萬輛，較55萬輛年銷量目標達成率約32.8%。小米集團（1810）股價造好，升至22.6元水平整固。如看好小米，可留意小米購「14225」，行使價26元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡小米，則可留意小米沽「14139」，行使價14.88元，實際槓桿3倍，明年4月到期。



比亞迪股份（1211）6月新能源汽車銷量40.35萬部，按年增加約5.46%，期內新能源汽車產量40.32萬輛，按年增加約16.86%。比亞迪股價由低位反彈，重越10天線高見79.6元。如看好比亞迪，可留意比迪購「14137」，行使價86.88元，實際槓桿4倍，明年1月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪沽「14141」，行使價68.88元，實際槓桿3倍，明年2月到期。



據報Meta計劃建立雲端業務出售剩餘AI算力，AI相關股份普遍下挫，費城半導體指數隔晚跌逾6%。華虹半導體（1347）股價高位回落，曾跌逾1成，低見183.5元。如看好華虹，可留意華虹購「13488」，行使價288.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡華虹，則可留意華虹沽「14300」，行使價126.88元，實際槓桿4倍，明年1月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅