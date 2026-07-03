聞風至 - 遠東宏信高息可取 | 鮮股落鑊

港股踏入第3季首個交易日有個好開始。恒指高開190點，報23071點，甫開市已重上23000關，隨後最高見23335點，漲達454點；惟沽壓隨即湧現，大市升幅收窄，尾市更曾回至22953點，僅升72點；最終收報23055點，升174點。全日成交金額增至3696.3億元。



早一段時間港股市場急回，場內有不少股份亦受拖累，其中高息金融股遠東宏信（3360）在未見到特別原因下，跌穿7元大支持位兼落到昨日收市5.62元水平，歷史股息率來到10厘之高，實在吸引。



遠東宏信是中化集團旗下金融股，主業包括金融服務、設備營運、醫療康養等領域，背景雄厚之餘，業務多樣化，理應亦相當穩陣。



其金融端聚焦醫療、建設、交通等九大實體行業，提供租賃、保理及資產管理；產業端則雙管齊下，透過「宏信建發」經營設備租賃並積極出海，另設「宏信健康」布局數十間私立醫院，形成了金融為盾、產業為矛的獨特防守與增長體系。



公司過去幾年更一直增加派息，派息金額連年上升，從2020年的0.36元，至2025財年派息金額已升至0.56元。以昨日收市價5.62元計，遠東宏信股息率已達10.04厘，市盈率5.8倍，市帳率不足0.5倍水平。



初步反彈首站阻力6.7元



經過長期下跌浪之後，遠東宏信在昨日終於反彈逾5%，走勢上兜出一個靚底，有勢初步跌定，展開小反彈。若以6月12日正式開跌計，累跌幅度近23%或1.72元，博反彈計首個阻力或落在6.7元水平，是該股於去年5月中的上升雙頂阻力。



遠東宏信目前主打「金融+產業」雙輪驅動，2025年期內，其淨息差按年升39基點，至4.39%；不良率按年降4基點至1.03%，撥備覆蓋率為227.82%，按年基本持平。



其中宏信建發（9930）是出海主力之一，該子公司目前已經覆蓋馬來西亞等七個國家，其2026年第一季的海外收入進一步增長超過70%，且季節性慣虧損錄得收窄。



隨着技術面現反彈訊號、海外業務持續增長強勁，遠東宏信股價已進入「吸引階段」，相信該股的高息可引來長線資金關注。



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