大行晨報 - 美元升勢或放緩｜大行晨報

供應管理學會報告顯示，美國6月ISM製造業擴張速度放緩，原料價格漲幅明顯回落。而5月職位空缺數卻意外增長，美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，5月職位空缺759.4萬個，超過市場預期的728.8萬個，數據或表明勞動力需求保持穩定。不過有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，6月私人企業職位增加略低於市場預期，但仍然穩健增長。執筆之時，美國6月非農就業數據暫未公布。



美國聯儲局6月議息會議曾符合市場預期，將聯邦基金利率區間維持在3.5至3.75厘不變，議息聲明刪除之前暗示未來可能會減息關鍵措辭，唯本次會議公布的季度利率點陣圖顯示，今年聯邦基金利率目標中位數為3.8厘，高於3月時預計的3.4厘，較目前目標區間亦高出0.25厘，表明貨幣政策委員會（FOMC）認為今年至少有必要加息一次。



短期料回至100.5水平



除此之外，FOMC還大幅上調2026年核心個人消費支出物價指數，由3月時預期的2.7%上調至3.3%。美國聯儲局新任主席沃什近期再發表鷹派言論重申維持物價穩定的決心，以及不會就未來利率政策提供前瞻指引。投資者擔憂聯儲局官員若減少發聲恐令市場波動加劇。美匯指數本周以來持續於101至101.5水平徘徊。



近期受美國宏觀數據與政策轉向影響，美元展現出極強韌性，但我們認為年初至今美匯指數的漲幅已大致消化多項利好消息。儘管短期內受市場情緒影響，加上市場預期聯儲局立場將更加鷹派，可能進一步推高利好空間，但這波強勢預計在中期內難以維持。我們認為美匯指數短期內有望回落到100.5水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部