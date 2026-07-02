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朱紅 - 美團靠穩 留意「14292」購 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
5小時前
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產經 專欄
內容

　　據報美團（3690）發布並開源新一代萬億參數大模型LongCat-2.0，可在五萬卡國產算力集群上完成全流程訓練與推理。美團表現靠穩，續於68.5元水平徘徊。如看好美團，可留意美團購「14292」，行使價83.88元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡美團，則可留意美團沽「14295」，行使價45.88元，實際槓桿4倍，今年12月到期。

　　報道指，比亞迪股份（1211）正計劃明年在騰勢品牌的量產新車上首次搭自研智駕芯片璇璣A3。比亞迪股價表現反覆，曾跌至71.4元，創一年多新低。如看好比亞迪，可留意比迪購「14137」，行使價86.88元，實際槓桿5倍，明年1月到期。如看淡比亞迪，則可留意比迪沽「14141」，行使價68.88元，實際槓桿3倍，明年2月到期。

　　報道指歐洲熱浪持續令家用冷氣機需求急增，美的集團（300）分體式冷氣機更賣斷市。美的股價表現反覆，升至近日高位後遇沽壓，回落至83元徘徊。如看好美的，可留意美的購「27479」，行使價100.1元，實際槓桿5倍，明年2月到期。

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中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
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