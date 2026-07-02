聞風至 - 龍豐逆市增長現價吸 | 鮮股落鑊

香港飲食零售業叫苦連天，但藥妝概念半新股龍豐集團（2290）則逆市多賺近六成，該股現價較上市定價5.18元潛水近半，短線或有博反彈商機，加上該股是奶粉尿片概念股，多重憧憬尚待反映。



龍豐公布上市後首份業績，於3月底止財年多賺57.9%，至2.69億元；每股盈利72仙，而備考每股盈利及核心每股盈利則分別為0.54元及0.6元；不派末期息。期內，集團毛利率雖然按年微降0.6個百分點，至31%水平，但在零售業而言仍然高企。



踏入2027財年，集團擬開設約6至7間新零售店，主要位於主要購物區，並選址在具備強大市場潛力的住宅區。逆市擴張原因很簡易，公告中提到，集團於2026年首季同店銷售增長14.8%。



潛在股息率達10厘



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再從股價去看龍豐於6月5日上市時，上市定價為5.18元，基本上一上市便即潛水，抽新股人士人人損手，相信已趕走一批短炒投資者落車，但看其最新公布的業績，市盈率僅得3.5倍水平，估值上看極為吸引。



更要留意一點，集團計劃就2027財政年度及其後，向股東派發不少於可分派溢利的60%。若下一財年核心每股盈利能維持在每股0.6元水平，以此推算潛在股息率是另一巨大憧憬，現價計算高達10厘，值得留神。



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