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聞風至 - 龍豐逆市增長現價吸 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
5小時前
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產經 專欄
內容

香港飲食零售業叫苦連天，但藥妝概念半新股龍豐集團（2290）則逆市多賺近六成，該股現價較上市定價5.18元潛水近半，短線或有博反彈商機，加上該股是奶粉尿片概念股，多重憧憬尚待反映。

　　龍豐公布上市後首份業績，於3月底止財年多賺57.9%，至2.69億元；每股盈利72仙，而備考每股盈利及核心每股盈利則分別為0.54元及0.6元；不派末期息。期內，集團毛利率雖然按年微降0.6個百分點，至31%水平，但在零售業而言仍然高企。

　　踏入2027財年，集團擬開設約6至7間新零售店，主要位於主要購物區，並選址在具備強大市場潛力的住宅區。逆市擴張原因很簡易，公告中提到，集團於2026年首季同店銷售增長14.8%。

潛在股息率達10厘

　　近期《經濟參考報》報道一宗毒尿片消息，稱許多家長在社交平台反映，孩子使用特定品牌的紙尿褲後，出現臀部紅腫及破潰等症狀，直至轉用其他品牌才有好轉。雖然中國造紙學會衞生用品專業委員會發出聲明，質疑報道在檢測依據丶數據披露及因果論證等環節存在明顯瑕疵，指市面在售產品安全可控。

　　不過，內地市民來港買尿片的意欲強烈，據報，新界北的上水和屯門，以及新界東的沙田等鄰近口岸或內地旅客較多的地區，拉拉褲和中大碼等紙尿褲在周末或假期出現短暫缺貨。

　　再從股價去看龍豐於6月5日上市時，上市定價為5.18元，基本上一上市便即潛水，抽新股人士人人損手，相信已趕走一批短炒投資者落車，但看其最新公布的業績，市盈率僅得3.5倍水平，估值上看極為吸引。

　　更要留意一點，集團計劃就2027財政年度及其後，向股東派發不少於可分派溢利的60%。若下一財年核心每股盈利能維持在每股0.6元水平，以此推算潛在股息率是另一巨大憧憬，現價計算高達10厘，值得留神。

聞風至

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